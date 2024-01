Budete překvapeni kvalitou i zábavou. Kam do termálních lázní v Německu

Německo a termální velmoc? Pardon, pro někoho možná tak leda v pohádce. Do termálů se totiž jezdí do Maďarska, nebo na Slovensko. A pak taky do Varů, do Třeboně, případně do Františkových Lázní nebo Luhačovic. Ale do Německa? Samozřejmě! Právě tady najdete mimořádně působivou nabídku a mimochodem i největší termály na světě.