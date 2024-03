V Rakousku narazila výletní loď do zdymadla, sedmnáct cestujících se zranilo

Bulharská výletní loď, která plula z Německa do Lince, narazila v pátek pozdě večer na severu Rakouska do plavební komory. Na palubě bylo asi 160 cestujících, z nichž 17 při nehodě utrpělo zranění a 11 bylo převezeno do nemocnice. Informovala o tom dnes agentura APA.