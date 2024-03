Smog může způsobit problémy nemocným, ti by měli omezit pobyt venku

Jaké rizikové skupiny by v těchto dnech měly omezit pobyt venku?

Určitě bych doporučil, aby lidé sledovali stránky Českého hydrometeorologického ústavu, kde jsou přesné hodnoty. Co se týká situace, určité problémy mohou mít lidé, kteří mají nemocné plíce, dolní cesty dýchací, astma, chronickou obstrukční chorobu nebo arterosklerózu. Opatrní by měli být také senioři a ženy ve třetím trimestru těhotenství, kdy se horší kvalita vzduchu může negativně projevit na fungování plodu. Naopak si nemyslím, že by problémy měly mít zdravé děti.

Prachové částice

v dýchacím systému V současné době jsou zvýšené hodnoty polétavého prachu, který se označuje podle velikosti jako PM 10 a PM 2,5. Zatímco prachové částice PM 10 se většinou zachytí v horních cestách dýchacích, menší částice se dostávají do dolních cest dýchacích a zatěžují samočistící systém plic.

Je situace komplikací i pro zdravé lidi?

Pro zdravé lidi by neměla být problematická. Pobyt venku by ale neměl být úplně dlouhý. Dá se to přirovnat k pobytu u rušné silnice nebo výpadovky. Díval jsem se na situaci napříč Evropou a u nás to není zdaleka tak hrozné, jako například v jižním Španělsku. I v sousedním Rakousku jsou koncentrace vyšší, nám prospívá, že jsme skrytí za Alpami. Ale ani v těchto zemích není situace vážná. Jiné by to bylo, kdyby situace trvala po delší dobu.

Doporučil byste za těchto podmínek sportovat venku?

Pro zdravé jedince by to neměl být problém, ale omezil bych venkovní sportování na jednu až dvě hodiny denně. Například běhání nemusí být úplně komfortní. Podobně bych to nepřeháněl s fyzickou prací venku. Dýchací soustava se ale s prachovými částicemi vyrovná. Je dobře, že se situace sleduje a měří. My pacientům doporučujeme v době zvýšené koncentrace polétavého prachu chodit méně ven. Celkově se ale situace ohledně ovzduší od 90. let dramaticky zlepšila, zejména díky moderním technologiím v elektrárnách a průmyslu, a má to prokazatelně velký vliv na lidské zdraví. Nyní není důvod k panice, například větrání bych rozhodně neomezoval.