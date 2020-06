Podle oceňovaných fotek to vypadá, že žijeme v hororu, říká Novozélanďan

14:58 , aktualizováno 14:58

Palácové metro v Taškentu, ilegální lovci mamutů u Jakutsku nebo buddhisté ve sporu s oligarchou na Urale. Novozélandský fotožurnalista Amos Chapple (38) na svých cestách odkrývá tajemství východního bloku, včetně pražských střech. Která místa fotil jako první „zápaďák“? Kdy mu šlo o život a co už by nikdy neopakoval? A proč by teď nejradši v Praze zůstal?