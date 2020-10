Zakázek je teď málo, takže mám zase z práce radost, říká fotograf Tačevski

Vášeň pro fotografii se u vás zrodila v samém dětství. Pamatujete si na první impulz, moment, který ji probudil?

Impulz je v Makedonii, ještě ve Skopje, na základní škole. Táta mého nejlepšího kamaráda byl skladatel a jeho máma nejlepší primabalerína v Makedonii. Pan skladatel fotil baleríny, ale protože nebyly dobré objektivy, měl spoustu věcí rozmazaných, a mně se to strašně líbilo. Bavila mě ona nedořčená věta, kdy člověk všechno vidí, ale v podstatě nevidí. To je jako se stínem. V pubertě viděl člověk ženské nohy a představoval si, bůhvíco za jejich stínem není. Tak takhle jsem se zamiloval do fotky. Naštěstí měli rodiče možnost koupit mi vzápětí první seriózní foťák, a už to šlo svou cestou...