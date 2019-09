Při práci odkrývá zákulisí ikonických fotografií Annie Leibovitzové

Nestává se příliš často, že by před i za fotoaparátem stály dvě obdobně slavné a úspěšné osobnosti. V případě americké fotografky a milovnice lidské tváře i těla Annie Leibovitzové to však platí už několik dekád. Nově to připomíná i autobiografie Při práci, kterou vydává nakladatelství Argo.