Pozdravy z Pacifiku. Novozélanďané umějí žít i se zavřenými hranicemi

Jak se teď žije na Novém Zélandu bez turistů?

Velice dobře. I když samozřejmě příjem z turistiky chybí.

Je to tedy národní průšvih, nebo spíš vítaná úleva?

Jelikož z Nového Zélandu nemůžeme už dlouho odjet nikam do zahraničí, o to víc trajdáme po vlastní zemi. Domácí turistika zažívá neuvěřitelný boom, lidé si vzali doslova za své, že ty turistické služby zachrání.

Vy máte stále zavřené hranice?

A ještě dlouho mít budeme. Zdejší centrální banka odhaduje nejbližší možnost volného cestování do ciziny až k začátku roku 2022. Přísně omezené cestování ve vážných případech je možné, ale po návratu musíte strávit dva týdny v karanténě ve vládním hotelu, kapacita je dost limitovaná, navíc kdo na to má čas?