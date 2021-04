Helvétské vrcholky vás ohromí. Ale sáhnete si trochu hlouběji do kapsy

Věděli jste, že... Nejnižším bodem Švýcarska je Ascona (196 m n. m.), v níž panuje středomořské klima a rostou zde různé druhy palem

je Ascona (196 m n. m.), v níž panuje středomořské klima a rostou zde různé druhy palem nejvyšší bod je na vrcholku hory Dufourspitze ve výšce 4634 m n. m.

ve výšce 4634 m n. m. Ascona je od Dufourspitze vzdálena pouhých 70 kilometrů

od severu na jih měří Švýcarsko jen 250 kilometrů a od západu na východ 350 kilometrů

ve Švýcarsku je na 1500 jezer a ještě více než jezer je v zemi ledovců, asi 1800

hor nad 4000 metrů je ve Švýcarsku jen sto

podle propočtů zadržují místní jezera a ledovce až šest procent evropských zásob sladké vody

většina Švýcarů ze zásady nechodí na houby prvních deset dní v měsíci

podle rozhodnutí soudu by kravské zvonce neměly překračovat velikost 8 centimetrů

v ruletě v kasinech je nejvyšší povolená sázka pouhých pět švýcarských franků

podnikatel s cigaretami Davidoff přišel s rodinou do Švýcarska z Ruska a usídlil se v Ženevě, do jeho obchůdku chodil nakupovat i Lenin, který ale jako správný bolševik nikdy neplatil (jeho dluhy jsou dodnes k vidění v Davidoffových knihách)

mezi švýcarské vynálezy patří instantní káva nebo suchý zip, který poprvé vyzkoušeli američtí kosmonauti

Julius Michael Johannes Maggi, vynálezce koření Maggi z bílkovin burských oříšků, kukuřice a pšenice, se narodil roku 1846 ve Švýcarsku

na švýcarský národní hudební nástroj, tzv alpský roh (Alphorn), nelze zahrát více tónů najednou a v koncertní síni roh navíc nikdy nedocílí dlouhý přirozený dozvuk, potřebuje alpské údolí, aby zněl tak, jak má

první hodinky přivezl do Švýcarska obchodník z Londýna v roce 1679, jelikož se ale brzy pokazily, začali se lidé pokoušet o výrobu vlastních...