Bez covidu a špatných zpráv. Let balonem nad Alpami je balzám pro duši

Vyhlídkový let nad Alpami V sezoně se s ohledem na počasí létá skoro každý den.

Vybrat si můžete buď vyhlídkový let nad Alpami, který trvá ca 2-3 hodiny, nebo expediční přelet přes největší pohoří našeho kontinentu.

Ke klasickému letu, na který si rezervujete půl dne předem, nepotřebujete žádné speciální výbavení, pouze teplé oblečení včetně bot, popř. pokrývku hlavy a brýle proti slunci. Ceny: Dvouhodinový vyhlídkový let v centrálním Švýcarsku (Lucern): 420,-SFR/10 000 Kč za osobu



2,5hodinový let při východu slunce (Bern) : 490,-SFR/ 12 000 Kč za osobu

Dvouhodinový let pro šest osob startující přímo od Vašeho bydliště: 2 600,-SFR/ 65 000 Kč za osobu

Přelet balonem přes Alpy (podle počasí 3 až 5 hodin)

1600,-€/ 41 000 Kč za osobu (full servis) Více informací:

https://www.ballonschweiz.ch/

https://www.passagierflug.ch/heissluftballon-ballonfahrt/private-ballonfahrt

https://www.mydays.ch/geschenkideen/ballonfahrt

https://www.bavaria-ballon.de/Preise-fuer-Ballonfahrten.preisliste_fuer_ballonfahrten.0.html Oproti autu či letadlu máte v balónu příležitost cestovat jako kdysi: pozvolna, v klidu. Pouze vítr určuje jakým směrem se vydáte a jak rychle.