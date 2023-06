Jak nenaletět podvodníkům z Airbnb. Prozradí je fotky, smlouvání i recenze

Fotky jako z katalogu

Není vám nápadné, že za tohle apartmá v ceně pěti milionů dolarů, jehož obrázek si můžete dohledat na internetu, chtějí za přespání jen dvacet eur?

Prvním a asi nejzřetelnějším varovným signálem mohou být fotky nabízeného ubytování. Koupelna v růžovém mramoru, italská kuchyně jako z katalogu a ložnice připomínající svým vybavením zámek? Je to zkrátka příliš dobré na to, aby to byla pravda?

Často stačí s pomocí internetového prohlížeče zpětně dohledat pár těch nejnápadnějších fotek, abyste zjistili, že jsou vypůjčené z nějaké fotobanky, patří k úplně jiným domům anebo skutečně pochází z katalogu italských kuchyní.

Podvodníci se takovému odhalení snaží předcházet tím, že tyto nepravé fotky upravují ve Photoshopu nebo s pomocí umělé inteligence, digitálně s nimi čarují, dodávají jim bizarní perspektivu, filtry, barvy nebo stíny. Ale tím se jen usvědčují z obrazové manipulace.

Když nejsou v pořádku fotky, nedá se ani uvažovat o tom, že by mělo být v pořádku všechno ostatní.

Kouzla nepravděpodobné architektury

Taková obyčejná studentská garsonka přímo v centru. Neberte to.

S podvrženými fotkami úzce souvisí „logika architektury“. Zní to složitě, ale vlastně je to dost prosté.

Pokud se nabídka týká ubytování v domku v řadové zástavbě, asi bychom na snímcích neměli vidět rohová okna. V kapesním bungalovu bychom se neměli shledat s obří vstupní halou anebo balkonem, případně se schodištěm u jednopodlažních domů.

Je přinejmenším podivné, když má dům výhled do velké tropické zahrady, byť se v lokalitě podle leteckého snímku žádná zeleň nenachází. Stejně tak je podezřelá střešní zahrada u domů se sedlovou střechou. A u malého venkovského domečku či chaty překvapí, když nabízí třeba pět oddělených vícelůžkových pokojů. Kam by se to tam vešlo?

Přinejmenším je to důvod vznést dotaz, říct si pronajímateli o další fotky, nebo rovnou o video prohlídku, která se falšuje těžko.