Opilí turisté, nevychované děti. Co nás dokáže vytočit na dovolené?

Ankety, kterou udělala mezi svými klienty britská nízkorozpočtová cestovka Cruise Nation, se zúčastnila tisícovka respondentů, což je mezi pětatřiceti miliony britských turistů, kteří ročně vyráží na dovolenou do zahraničí, méně než pověstná kapka v moři. I tak se její výstup dá považovat za zajímavý.

Můžete například porovnat, jestli vás a britské turisty vytáčí stejné věci. Případně, jestli zrovna vaše chování není zdrojem mrzutostí.

Britové v průzkumu na stupnici od jedné do desíti hodnotili nejotravnější věci, s nimiž se na dovolené setkali. Jedničku si vysloužilo to nejméně otravné chování. Něco, co se dá bez obtíží přejít. Desítku dostalo to, co je opravdu rozzuřilo.

Cruise Nation hodnoty u nejčastěji uváděných odpovědí zprůměrovala a vypočítala „skóre otravnosti“. A to pro každou z etap dovolené – tedy to, co se odehrává na letišti, v letadle a v cílové destinaci.

Britům nevadí ani tak děti, zlostně či znuděně kopající do sedaček, jako rodiče, kteří jim v tom nebrání.

Co dovede Brity vytočit na letišti? skóre otravnosti 1. Váš spolucestující chce dorazit na letiště až na poslední chvíli 8,1 2. Lidé, kteří po sobě v letištních bistrech neuklízí své odpadky 7,5 3. Ti, co si nepřipraví zavazadla ke kontrole, ale cpou se před vás 7,3 4. Lidé, kteří předbíhají ve frontě u letištní kontroly 7,1 5. Ti, co se u výdeje zavazadel postaví hned před pás 5,8 6. Cestující, co se staví do front u odbavení příliš brzo 5,1 7. Lidé, kteří netuší jak používat elektronické odbavení 5,0 8. Lidé, kteří nehnutě stojí na eskalátorech a nedají se obejít 4,8 9. Váš spolucestující, který chce dorazit na letiště příliš brzy 4,5

Raději pasažéra, který si zuje boty a usne vám na rameni, než spolucestující, kteří za letu hlučí.

Co dovede Brity naštvat během letu? skóre otravnosti 1. Pasažéři, kteří se chovají hrubě k personálu, letuškám 9,1 2. Hulvátsky se chovající podnapilí pasažéři 8,7 3. Děti, kterým nikdo nebrání v kopání do sedaček 8,5 4. Lidé, kteří si sklopí sedátko před vámi 7,5 5. Pasažéři, kteří si za letu musí hlasitě povídat 7,1 6. Cestující, kteří si zavazadlo ukládají do boxu jinam, než kde sedí 7,1 7. Ti, kteří se připravují k odchodu, zatímco letadlo ještě roluje 6,9 8. Lidé, kteří nerespektují nařízení palubního personálu 6,8 9. Pasažéři, kteří při jídle hlasitě mlaskají 6,0

Na dovolené chtějí odpočívat, relaxovat. Hluk jim pohodu kazí.

Otravné chování, které Brity vytáčí v cílové destinaci skóre otravnosti 1. Pohazování odpadků a znečišťování pláží, dělání nepořádku 8,9 2. Neuctivé chování hostů k personálu restaurace nebo hotelu 8,8 3. Opilí a hluční hosté 8,0 4. Ti, kteří se prochází hotelovou recepcí v plavkách a s ručníkem 7,8 5. Lidé, kteří si na pokojích pouští hudbu zbytečně nahlas 7,6 6. Lidé, kteří nerespektují bezpečnostní nařízení u atrakcí 7,3 7. Ti, kteří si rozbalí na pláži ručník nebo lehátko těsně vedle vás 7,0 8. Příliš hluční, potažmo hudbu nahlas poslouchající lidé na pláži 6,8 9. Ti, kteří si musí vytřepávat osušku tak, že vás zasypou pískem 6,5

Otravných aspektů Britové neuvedli zrovna málo. A jistě není bez zajímavosti, že průměrně vyšší „skóre otravnosti“ uváděli během letu. Důvodem jejich frustrace je podle Cruise Nation nejspíš ten fakt, že před rušivými vlivy – ať už chrápajícím spolucestujícím nebo dítětem navztekaně kopajícím do sedačky – není kam utéci.

Po příletu do cílové destinace už Britové přepínají do klidového režimu, a dráždí je ti, kteří je o pohodový relax připravují. V obecné rovině je u Britů patrná jistá úcta k pravidlům, nařízením a doporučením. Chápou je jako opatření, která slouží k bezpečnosti všech. A nejsou rádi, když někdo nastavené normy nerespektuje a kazí to tak ostatním.

Nejvyšší skóre otravnosti dosahovali u Britů ti, co se chovali hrubě k personálu či obsluze restaurace, hotelu či posádce letadla.

Opravdu se jim nelíbí, když je někdo hrubý vůči personálu, ať už je to v restauraci, na recepci hotelu anebo vůči letuškám a stevardům v letadle.

Z toho také plyne, kdo je pro Brity nejčastějším zdrojem „otravnosti“, v 50,1 procentech případů to jsou jiní turisté. Mnohem méně je vytáčí jejich partner, členové vlastní rodiny, vlastní přátelé. A nepříjemné zážitky spojené s obsluhujícím personálem u nich činí méně než 0,5 procenta případů.

Pokud jde o zdroje konfliktů s lidmi – rodinou, partnery a přáteli – s nimiž se na dovolenou vydali, je nejčastější příčinou neshod rozdíl v představách o tom, jakým programem dovolenou vyplnit. Stěžují si také přílišný spěch a shon, chybné načasování společných aktivit a také na přehnanou konzumaci alkoholu.

Přátelé, členové vlastní rodiny a partneři je deptají výrazně méně. Pokud tedy nechtějí být na letišti půl dne před odletem. Pro nezdvořilé chování lidí, kteří pobyt v zahraničí vnímají jakou jednu velkou párty, nemají Britové pochopení.

Britové si nicméně stojí za tím, že jsou vůči otravnostem v jejich okolí poměrně tolerantní. Dokládá to i žebříček věcí, které je sice netěší, ale jimž přikládají jen menší skóre otravnosti.