Voda puštěná naplno, zapnutý plyn i topení. Pomsta hostů Airbnb vyšla draze

Na konci dubna zavolal panu Leeovi inspektor vodárenské společnosti, že v jeho domě pravděpodobně došlo k nějaké poruše. Vodoměr totiž hlásil enormní odběr. Mohlo jít o nějakou větší netěsnost, nebo dokonce havárii na potrubí. Hned se proto na udanou adresu vydal. Na místě pochopil, že nejde o nehodu ani náhodu, ale záměr.

Okna byla otevřená dokořán, aby větrala pokoje vyhřáté na teploty tropického skleníku. Zapnutá naplno byla všechna topení, včetně podlahového vytápění. Na všech čtyřech plotýnkách kuchyňského sporáku to hořelo jasným netlumeným plamenem. A samozřejmě, všechny vodovodní kohoutky v domě, od koupelny přes toaletu po kuchyň, odpouštěly do výlevek proudy vody.

Poslední hosté tím po sobě zanechali nehezký pozdrav. Dvacetiletý Lee si už třetím rokem přivydělává na živobytí v Soulu pronájmem ubytování zahraničním turistům. Skrze platformu Airbnb jim nabízí pokoje v soukromí, v domech a bytech, které vlastní. V tomto konkrétním případě však nemůže být o nějakém zisku řeč, na pobyt „hostů“ musel ještě doplácet.

Jaro mělo tentokrát pro majitele nemovitosti v soulském Mapo poněkud hořkou příchuť.

Podezřelá rezervace

Spotřeba podle plynoměru činila 645 metrů krychlových, a vody odpustili 120 kubíků. „To jsou objemy, které stačí dvoučlenné domácnosti na osm měsíců,“ komentoval to Lee.

Hosté, šlo o mladý pár z Číny, si dali opravdu hodně záležet na tom, aby se jejich pobyt majiteli domu opravdu nevyplatil. Proč k něčemu takovému vůbec došlo?

Čínský pár si objednal ubytování přes Airbnb v jeho vilce na celých pětadvacet dní. Na tom by nic až tak divného nebylo, začátek dubna je v jihokorejské metropoli tradičně zahájením sezony cestovního ruchu. V alejích a zahradách tu rozkvétají třešně a průměrná teplota dosahuje 18 °C. Je tu krásně a není tu ještě horko, což jsou prý ty hlavní důvody, proč jihokorejskou metropoli na jaře vyhledávají zástupy turistů.

Obdivovat se křehké kráse třešňových květů v soulském Yeouido chtějí každý rok tisíce lidí. První dubnové dny rozkvétají v celé Jižní Koreji třešňové aleje a zahrady. Je to učiněný magnet na turisty.

„Mělo mě však varovat už to, jak probíhalo jednání kolem rezervace,“ dodává Lee. Tři dny před příjezdem se čínští hosté ozvali, zda mohou rezervaci – za kterou už zaplatili v plné výši – zrušit. Prý proto, že byli nakaženi koronavirem. Majitel domu pro ně měl pochopení, nestalo by se to poprvé. Ale chtěl, aby mu jako důkaz poslali pozitivní test na koronavirus. Na to má totiž smluvně nárok.

Čínský pár rázem otočil a potvrdil příjezd. Když jim pan Lee předával klíče od bydlení – bylo to poprvé a naposled, co s nimi osobně mluvil – zkoušeli to na něj jinak. Vilka, kterou jim pronajímal, totiž leží v soulské čtvrti Mapo. A to je prý do centra moc daleko. Ovšem na ubytování a jeho kvalitu si nestěžovali.

Lee v tom však neviděl důvod ke zrušení rezervace. „Pak už se jen zajímali o to, zda jsou uvnitř domu nainstalované kamery,“ popisuje podivné chování hostů.

Má za to, že jejich pomsta pramenila právě z toho, že jim zrušení rezervace nepovolil. V domě se totiž podle sousedů příliš nezdržovali, vraceli se sem jednou za pár dní a vždy jen na chvilku. Voda, topení i plyn byly pravděpodobně puštěné celou tu dobu.

Cena za ubytování? Přes třicet tisíc korun. Tentokrát ovšem platil majitel. Hosté se totiž mstili za nezrušenou rezervaci.

Škody se z Číny vymáhají těžce

O pětadvacet dní později už Leeovi volají z vodáren kvůli havárii. Čínští turisté už ovšem se svým hostitelem nekomunikují. Tedy, na první zprávu odpověděli, že už nejsou v Koreji. Na druhou, že pokud je bude nějak obtěžovat, upozorní čínské velvyslanectví. Od té doby nic.

Lee si rozhodně není vědom, že by hosty nějak obtěžoval, sám se cítí být poškozenou stranou. K řešení neradostné situace s extrémním účtem mu nepomůže ani platforma Airbnb. Ta totiž během zprostředkování a jednání o případné náhradě škod přenáší maximum odpovědnosti na pronajímatele. Jihokorejští právníci, které Lee ve věci kontaktoval, ho také nepotěšili. Vymoci náhradu škody na občanech cizí země je prý prakticky nemožné.

Účty tedy musel zaplatit a může jen doufat, že další hosté se budou chovat o něco úsporněji. Pomsta čínského páru ho totiž v přepočtu vyšla na 34 tisíc korun.