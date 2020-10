Bývalá ombudsmanka Šabatová se v Brně utká o Senát s Krausem z ODS

V Brně se konal vyrovnaný souboj o druhé místo mezi Annou Šabatovou kandidující za Zelené a Karlem Raisem z ANO. Navrch měla nakonec bývalá ombudsmanka, která vyzve vítěze prvního kola Romana Krause z ODS. Čtvrtý skončil zakladatel Pirátů Jiří Kadeřávek.

„Anna Šabatová je velmi silná soupeřka. Jednak je jako bývalá ombudsmanka známá všem občanům, jednak jsou známé její postoje ochrany lidských práv, což máme svým způsobem společné. Strategii samozřejmě nachystanou mám, ale nechci ji prozrazovat,“ uvedl Kraus.

On sám zaujal plakátem, který ještě před skončením prvního kola vyzýval jeho voliče k účasti i ve druhém.

„To je věc, která se neměla stát, protože agentura, která měla nachystané plakáty na druhé kolo, je měla začít vylepovat až v neděli. Takhle sebevědomý jsem rozhodně nebyl,“ ujistil bývalý ředitel Fakultní nemocnice Brno.

Šabatová ocenila vysokou volební účast ve svém obvodu. „Jsem hrdá, že měl jednu z nejvyšších účastí v České republice v době, kdy mnozí třeba nešli k volbám, protože byla obava z covidu. Postoupili jsme do druhého kola, mám radost, ale mnoho práce je ještě před námi. Možná se dá říct, že ještě větší práce než doteď,“ upozornila bývalá ombudsmanka.

Podle svých slov nedisponuje tolika penězi na kampaň jako její protikandidát Kraus.

„Nebudeme mít tolik plakátů, ale spoléhám na to, že mě podporuje spousta lidí z občanské společnosti a že jsou desítky a desítky lidí, kteří jsou ochotni pracovat zadarmo na tom, aby se výsledek dostavil. Podporují mě proto, že mají představu, že budu v Senátu dělat to, co oni cítí a dělají ve svých pracovních situacích. Všichni cítíme, že stojí za to bojovat, takže mobilizuji. Snad to dovedeme do vítězného konce,“ oznámila Šabatová.

Krausovi už přislíbil podporu Tomáš Tomáš z KDU-ČSL, který skončil pátý.

„Znám ho jako lékaře, protože jsme spolu pracovali v jedné nemocnici. A po pravdě řečeno jsem pravicově zaměřený,“ sdělil šéf ortopedie Fakultní nemocnice o svaté Anny. Sám čekal víc hlasů. „Ale konkurence v Brně je veliká,“ podotkl.

V pořadí třetí Rais rovněž předpokládal lepší výsledek. „Budeme analyzovat, proč první kolo takhle dopadlo. Dál zůstávám poslancem a jestli budu kandidovat příští rok ve sněmovních volbách, ještě nevím. Co se týče podpory kandidátů ve druhém kole do Senátu, ať se voliči rozhodnou sami,“ prohlásil Rais.

Šabatovou naopak podpořil Pirát Kadeřávek, který před volbami způsobil rozruch, když si zaregistroval její doménu.

Znojmo: souboj rozdílných starostů

Na Znojemsku se ve druhém kole střetnou starostové největších měst regionu. Moravskokrumlovský Tomáš Třetina z TOP 09 na první pozici překonal hranici třiceti procent.

„Děkuju za podporu, která je báječná. Skutečně si toho vážím, je to pro mě čest,“ uvedl spokojený Třetina.

Jeho soupeřem bude znojemský starosta Jan Grois z ČSSD, který kandidoval pod hlavičkou Starostové a osobnosti pro Moravu.

„Mé velké poděkování patří všem, kteří vložili svou důvěru v mou osobu. Voliči to v prvním kole měli hodně těžké, v našem volebním obvodu kandidovala spousta velkých osobností. Uspět v této konkurenci bylo nesmírně obtížné a já jsem rád, že se mi to podařilo,“ napsal na svůj Facebook Grois.

Podle něj budou mít voliči ve druhém kole rozhodování jednodušší. „Já i Tomáš Třetina jsme každý úplně jiný. Zatímco já od začátku v kampani vystupuji sám za sebe a opírám se o hlasy obyčejných lidí z našeho regionu, Tomáš hodně sází na TOP 09 a na své spojence v Brně a v Praze. On chce být senátorem třetiny pravicově smýšlejících lidí a já chci spojit celé Znojemsko,“ uvedl Grois.

Třetí místo obsadil Martin Pavlík z ANO. Bývalý ředitel TV Nova Vladimír Železný v barvách Trikolóry byl s necelými třemi procenty hlasů ze všech sedmi kandidátů nejhorší.

Vyškov: pád dlouholetého senátora

Na Vyškovsku se konal těsný souboj tří kandidátů, z nějž nakonec jako poražený odešel dlouhodobý senátor Ivo Bárek z ČSSD. Ve druhém kole se utkají Jaroslav Klaška z KDU-ČSL a Karel Zitterbart kandidující za STAN.

Bárek, který svůj post obhajoval už počtvrté, narozdíl od znojemského Groise zůstal ve volbách v barvách své domovské strany.

„Pan Grois je mnohem mladší než já a u těch mladších vítězí pragmatismus nad poutem ke straně. Určitě to, že kandidoval pod hlavičkou Starostové a osobnosti pro Moravu, bylo jeho pragmatické rozhodnutí. Viděl jsem to už dříve několikrát v Senátu, nepovažuji to za výjimku. Ale za sebe můžu říct, že by lidé asi nevnímali dobře, kdybych se najednou před volbami rozhodl změnit dres. A já jsem to nikdy ani neměl v plánu,“ řekl Bárek, který se rozhodl podpořit Zitterbarta.

Těsným vítězem prvního kola se stal Klaška. „Děkuji moc všem voličům koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09. Byli jste úžasní. Ale stále ještě není dobojováno, takže bych byl opatrný,“ podotkl Klaška.

Do Senátu chce jít kvůli tomu, že ho považuje za záruku zákonodárnosti a jako hlavní téma si vybral snahu o zlepšení špatné dopravy.

Zitterbarta výsledek prvního kola potěšil. „Překvapivý je v tom, že postoupili dva demokratičtí kandidáti. A to je pro mě signál, že voliči vyjádřili svou touhu po změně, která se snad propíše i do výsledků voleb v roce 2021,“ poznamenal.

Poraženému Bárkovi poděkoval za podporu. „Myslím, že je to logický krok, pro voliče ČSSD čitelný. Můj program je zaměřený na dostupnost zdravotních a sociálních služeb, což je politika zaměřená na ty slabší a potřebnější. Myslím, že programově jsme si v tomto s panem Bárkem blízcí,“ dodal Zitterbart.