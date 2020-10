Prohrál jste jiné volby, tak odstupte, vyzývají starostu Znojma čtyři strany

Kritici vyčítají Groisovi také absenci silného tématu pro region i neférovou volební kampaň. „Ve Znojmě prohrál ve 29 z 39 okrsků. To vnímáme jako jasnou ztrátu důvěryhodnosti,“ uvedli lidovci.

Jejich apel k jednání o rekonstrukci vedení znojemské radnice bez Groise později podpořilo i nejsilnější opoziční hnutí Pro Znojmo, Piráti a rovněž ANO, jež je součástí koalice. Vadí mu negativní ráz Groisovy senátní kampaně, strašení obyvatel a jejich rozdělování. Od sociálních demokratů by hnutí ANO ocenilo sebereflexi a ideálně výměnu starosty.

„Respektujeme volby a rozložení sil, kdy má ČSSD nárok na starostu a místostarostu,“ ubezpečuje místostarosta Jan Blaha (ANO). „Nemíníme něco zákulisně rozbíjet a vyvolávat volby, v tom nevidíme smysl. Ctíme, že každé volby rozdají karty,“ doplňuje.

Starosta Grois ovšem nemá v plánu odstupovat a odvolává se na plnou podporu v klubu zastupitelů ČSSD.

„Považuji za nešťastné v době nouzového stavu a sestavování veledůležitého rozpočtu rozehrávat politické hry. Přichází lockdown a nikdo z nás neví, co nás čeká následující dny. Prioritou zastupitelů by mělo být zdraví občanů ve městě,“ uvedl s tím, že bitva o Senát spadá do druhého řádu voleb s velmi nízkou účastí a nevypovídá nic o důvěře v komunální politiku.

Podle znojemského politologa Jaromíra Příkazského je těžko představitelné, že by znojemská ČSSD na požadavky přistoupila. Minimálně v době, kdy je na Groisovi v podstatě závislá.

„Je to i ze strany ANO symbolický krok, kterým si do budoucnosti zachovává do jisté míry koaliční potenciál pro některé strany opozice,“ míní Příkazský.

V 31členném zastupitelstvu má koalice ČSSD, ANO a ODS 19 křesel. Nejsilnějším opozičním hnutím je Pro Znojmo s pěti zastupiteli, další mají komunisté, lidovci, SPD a Piráti.