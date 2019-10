V Senátu může za rok zasednout šéf fakultní nemocnice i starosta Znojma

Nedávno se radoval, že společně s ostatními senátory uspěl u Ústavního soudu s návrhem na zrušení zdanění církevních restitucí. I přesto však brněnský senátor Zdeněk Papoušek (za KDU-ČSL) hlásí, že do dalších voleb příští rok na podzim nepůjde.

Lidovci už za něj mají náhradu a jména kandidátů pro tři jihomoravské obvody odtajňují i další strany.

Bývalý šéf Fondu ohrožených dětí Papoušek, který dokázal porazit kandidáta ČSSD a tehdejšího ředitele Úrazové nemocnice v Brně Karla Doležala, nevěří, že by úspěch z roku 2014 dokázal zopakovat.

„Byl to takový pokus, který vyšel. Práce v Senátu je náročná, nicméně řada věcí nikam nevede. A já potřebuji hmatatelné výsledky. Lidem jsem ani kolikrát nemohl pomoci, jak jsem si představoval,“ vysvětlil Papoušek, který si chce po konci v politice otevřít restauraci.

V senátní kampani určitě podpoří svého nástupce v barvách KDU-ČSL – ortopeda ve Fakultní nemocnici u svaté Anny Tomáše Tomáše.

Sociální demokraté, kteří v senátním obvodu číslo 60 měli do roku 2014 svého senátora a rovněž exšéfa Úrazové nemocnice Miloše Janečka, tedy tentokrát do voleb nejspíš nikoho nevyšlou. Naznačil to jejich brněnský předseda Oliver Pospíšil.

„V Brně jsou senátní volby jednou za dva roky a je těžké pokaždé najít nějakou osobnost,“ uvedl s tím, že nyní ČSSD žádný návrh nemá. A čas zbývá jen do prosince.

V brněnském obvodu se tak schyluje k lékařskému souboji. Lidoveckému kandidátovi se totiž v barvách ODS postaví Roman Kraus, ředitel Fakultní nemocnice Brno.

„Sám jsem přišel za předsedou s tím, že chci kandidovat. Klíčovou oblastí, na kterou se hodlám v Senátu zaměřit, by pro mě pochopitelně bylo zdravotnictví,“ podotkl Kraus, který je dlouholetým členem ODS. Z dalších stran mají v Brně zatím jasno pouze Piráti, za něž ohlásil kandidaturu jejich někdejší zakladatel Jiří Kadeřávek.

Ve hře je i bojovník za návrat Slovanské epopeje

Stejně jako Papoušek nemusí do voleb zasáhnout ani senátor za Znojemsko Pavel Štohl (za ČSSD). Sám ještě neví, zda bude opět kandidovat. A to také proto, že sociální demokraté možná vsadí na jiné známé jméno. I podle zdrojů MF DNES se totiž už několik měsíců v zákulisí mluví o tom, že do vysoké politiky se chystá prorazit starosta Znojma Jan Grois (ČSSD).

„Mnoho se toho povídá, ale jestli mám, či nemám takové ambice, ještě není aktuální. Zatím ani nesplňuji podmínky, můžeme se o tom bavit na jaře,“ řekl Grois. Nicméně právě v květnu oslaví 40 let a může se tak o senátorský post ucházet.

Skloňuje se i jméno starosty Moravského Krumlova Tomáše Třetiny (TOP 09), jenž nedávno úspěšně dotáhl boj za návrat Slovanské epopeje.

„Mojí prioritou je dostat se do krajského zastupitelstva,“ řekl. Jinými slovy usiluje o čelní místo na kandidátce. „Až kdyby to nevyšlo, budu řešit co dál,“ dodal s tím, že dvě kampaně současně vést nechce.

Třetina stejně jako Štohl může získat podporu regionálních politických uskupení a právě ta je pro stávajícího senátora klíčová, zda vůbec půjde do obhajoby mandátu.

Natáhne vyškovský senátor Ivo Bárek šňůru na 23 let?

Senátorské volby se za rok týkají i Vyškovska. Až překvapivý může být krok zdejších komunistů, kteří zvažují, že stejně jako lidovci na Znojemsku poprvé vlastního kandidáta nenasadí.

„Většina v okresní organizaci je nakloněna tomu, abychom nikoho nestavěli a netříštili levicové hlasy,“ vysvětlil šéf vyškovské KSČM Filip Zachariaš.

V rodišti komunistického předáka Klementa Gottwalda tak nakonec mohou podpořit sociálního demokrata Iva Bárka, který v Senátu sedí nepřetržitě už 17 let a za rok se tuto šňůru pokusí natáhnout. Za KSČM se mu vždy postavil krajský zastupitel Zdeněk Koudelka, ale nikdy neprošel do druhého kola. Teď říká, že už nejspíš kandidovat nebude.

„Byl bych však rád, abychom mezi sebou našli někoho vlastního,“ doplnil. Jasný je tak vedle Bárka pouze kandidát KDU-ČSL, a to bývalý poslanec a exstarosta Šlapanic Jaroslav Klaška.

Vyškovská ODS o kandidátovi zatím nerozhodla, stejně jako ve Znojmě. Bez jakéhokoli jména jsou doposud hnutí ANO a SPD. Piráti kromě Kadeřávka nikoho dalšího do boje nevyšlou. Na Vyškovsku buňku nemají a na Znojemsku to vypadá, že jen někomu vyjádří podporu. TOP 09 a STAN nejspíš budou postupovat společně, podobně jako se domlouvají na krajské volby.