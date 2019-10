Manažer i gentleman, oceňují Krause. Z čela nemocnice zamíří do politiky

Končící šéfové brněnských nemocnic Vojenská nemocnice Současně s Romanem Krausem oznámil ve středu rezignaci ke konci roku Antonín Vodák, který Vojenskou nemocnici vedl 12 let. „Jsem tu dost dlouho na to, abych se přesunul někam dál. I samotná nemocnice potřebuje změnu,“ uvedl s tím, že dostal jinou nabídku. Blíže ji nespecifikoval, souvislost se změnami v dalších nemocnicích odmítá. Nemocnice Milosrdných bratří Brněnští radní ve středu představili nového ředitele pro městskou Nemocnici Milosrdných bratří. Místo Josefa Drbala, jenž skončil v srpnu, usedne do ředitelského křesla od Nového roku Pavel Piler. „Chci, abychom získali dobré jméno. Hospodářské problémy tu nebyly, ale je potřeba zlepšit péči o pacienty,“ vytyčil si cíl Piler. Fakultní nemocnice u sv. Anny Na vlastní žádost rezignoval k poslednímu červnu ředitel svatoanenské nemocnice Martin Pavlík, zařízení vedl do konce července. Zatímco jeho místo převzal Vlastimil Vajdák, jenž dříve působil v managementech nemocnic v Uherském Hradišti a Zlíně, Pavlík v pátek začne nové ředitelské období v Nemocnici Znojmo. Masarykův onkologický ústav Ke konci června oznámil konec ve funkci s ohledem na věk ředitel Masarykova onkologického ústavu Jan Žaloudík, jemuž je letos 65 let. Zůstává senátorem. Po Žaloudíkovi nastoupil do funkce onkolog z ústavu Marek Svoboda. Psychiatrická nemocnice Počátkem roku rezignoval dlouholetý ředitel Psychiatrické nemocnice Brno Marek Radimský, kterého nahradil Pavel Mošťák. (mls)