Brněnský exprimátor Vokřál cílí na post hejtmana, pro ANO má vyhrát volby

Když loni na podzim vyhrálo ANO v Brně komunální volby, ve štábu hnutí na Zelném trhu se slavilo. Petr Vokřál si ještě jako primátor připíjel s hejtmanem Bohumilem Šimkem. V té chvíli totiž netušili, že na magistrátu nakonec zbudou na ANO pouze lavice pro opoziční zastupitele.

Přestože někteří členové hnutí nečekaný direkt snášeli jen těžce a určitý podíl viny přisuzovali i Vokřálovi, který podle nich měl mít při vyjednávání o nové koalici „ostřejší“ lokty, nyní si ho většina přeje vidět jako lídra v příštích krajských volbách. A tedy i jako silného nástupce nevýrazného Šimka.

Schválení plánu je podle zdrojů MF DNES prakticky jen formalitou. „Oficiálně kandidátku vyřešíme až na podzim, ale už nyní se počítá s tím, že Petr Vokřál se stane naším lídrem. Je to nejvýraznější osobnost ANO v kraji a dokáže nám vyhrát volby. Vsázíme na něj,“ uvedl jeden z členů brněnské buňky.

Kam směřuje Vokřálova politická kariéra, naznačuje také fakt, jakým způsobem se již nyní angažuje na hejtmanství. V uplynulých měsících – coby řadový městský a krajský zastupitel – řešil budoucnost MotoGP v Brně nejen na centrální úrovni, ale i s promotérskou společností Dorna, jež prestižní závody zastřešuje.

Aktuálně vyjednává o nákupu polovičního podílu Technologického parku, který kraj může získat za více než půl miliardy korun. A dohlíží také na projekt u Pasohlávek, kde mají vyrůst obří čínské lázně i krajské rehabilitační centrum.

Nedávno se exprimátor navíc stal předsedou klubu krajských zastupitelů ANO. „Jde o jistý druh strategie, díky níž si Vokřál buduje pozici na kraji. Netají se tím, že má zájem stát v čele hejtmanství,“ poznamenal další z členů ANO.

Chci pomoct uspět, říká Vokřál

Sám Vokřál otevřeně přiznává, že na hejtmanství cílí svou pozornost. „Snažím se být i v mezidobí svého neaktivního působení užitečný. Uvidíme, jak dopadne vyjednávání o kandidátce. Rád bych aktivně pomohl k dobrému výsledku v krajských volbách,“ podotkl Vokřál.

Vokřálovy placené funkce Zastupitel města Brna: 11 100 Kč

Zastupitel Jihomoravského kraje: 7 600 Kč

Člen dozorčí rady městské společnosti Veletrhy Brno: 15 000 Kč

Předseda dozorčí rady krajské akciové společnosti Thermal Pasohlávky: 7 000 Kč

Celkem: 40 700 Kč Pozn. red.: Jedná se o hrubé částky, tedy před zdaněním a jinými odpočty.

Vysněný plán na obsazení pozice kandidáta na hejtmana mohou zhatit snad jen dvě věci – kdyby premiér Andrej Babiš povolal Vokřála do Prahy na některý z ministerských postů, nebo by se stávající první muž kraje Šimek rozhodl obhajovat funkci a získal podporu spolustraníků. To však podle zdrojů MF DNES není příliš pravděpodobné.

„Současný hejtman Šimek není moc průbojný. Když se jde jednat na kraj, říká se, že za paní hejtmankou. Tedy za radní Taťánou Malou (ANO), která nově získala mandát vyjednávat o zájmech hejtmanství na celostátní úrovni v Praze. Babiš potřeboval mít nějakou spojku na kraji, se kterou lze komunikovat,“ přiblížil současné poměry člen brněnského ANO, který má blízko právě k Malé i Vokřálovi.

Že Šimkova pozice není příliš silná, naznačují i dlouhodobé průzkumy, které ho prakticky pasovaly do role „neviditelného“ hejtmana.

Na otázky MF DNES, zda chce být znovu lídrem kandidátky, nebo bude v případě úspěchu hnutí spíše usilovat o nějakou z uvolněných funkcí v radě nebo zastupitelstvu, Šimek neodpověděl. Ani nenaznačil, zda uvažuje o návratu na místo ředitele Městské policie Brno, kde pracoval před vstupem do politiky.

„O záležitostech spojených s krajskými volbami zatím diskutujeme na klubu ANO. Předpokládám, že toto téma budu s novináři a veřejností komunikovat letos na podzim,“ vzkázal pouze Šimek.

Napoví i situace kolem Babiše

Podle politologa Otto Eibla z Masarykovy univerzity ani osobnost Petra Vokřála, který byl vnímán jako úspěšný primátor, nemusí hnutí přinést očekávaný výsledek.

„Může se opakovat situace jako po komunálních volbách v Brně, kde se mezi sebou dohodly tradiční strany jako ODS či KDU-ČSL s Piráty. Už v té době měl Vokřál jako člověk z ANO omezený koaliční potenciál, což je dáno politickou situací na centrální úrovni. Logicky se to promítá i jinam. Když v Praze mají zmíněné strany nějaký postoj, tak pak prostě nevypadá dobře, když uzavírají ‚nežádoucí‘ koalice na nižších úrovních. Voliči to vnímají jako zradu,“ tvrdí politolog.

Značka ANO, která v roce 2014 pomohla Vokřálovi do křesla primátora, se tak pro oceňovaného politika stává spíše přítěží ve vyjednávání o koalicích na všech úrovních.

Ostatně na kraji v roli zastupitelky sedí i současná brněnská primátorka Markéta Vaňková za ODS, které na městě koalici s hnutím nepřipustilo. Postup spolustraníků z Brna tenkrát chválil i celostátní šéf občanských demokratů Petr Fiala, jenž patří mezi největší kritiky ANO.

„Bude záležet také na samotném Babišovi, jakou bude mít v době voleb pozici a jak se situace kolem něj vyvine. ANO má sice celorepublikově dobré preference, ale to se může změnit,“ poznamenal Eibl.