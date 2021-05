Památkami plnými nových taháků bude provázet méně brigádníků

Například v areálu hradu Bítova lidé spatří exteriéry novogotické kaple, nádvoří a hradní zahrady barona Jiřího Haase s podrobnostmi o historii jeho rodu. Na panelech si prohlédnou hradní pověsti a pokochají se i výběhy a voliérami s exotickým ptactvem a dalšími zvířaty.



Na Znojemsku otevírá i zřícenina Nový Hrádek u Lukova. Pernštejn zase pustí návštěvníky na čtyři hradní nádvoří. Zámek Valtice zpřístupní voňavou bylinkovou zahradu.

„Leží v těsné blízkosti valtického zámku na místě bývalého zámeckého zahradnictví a nabízí prohlídku mnoha druhů rostlin i prostor pro báječnou relaxaci,“ láká mluvčí Národního památkového ústavu v Kroměříži Dagmar Šnajdrová.



Dalším areálem, který se otevře od soboty, je Veveří. Procházku exteriéry rozsáhlého hradu nad Brněnskou přehradou doplní panely o historii jednotlivých staveb.

„Využít můžete i novou mobilní aplikaci, kterou si zdarma stáhnete při vstupu. Provede vás hradním areálem, představí Veveří v minulosti i dnes a prozradí také některé méně známé informace o majestátním hradu s více než osmisetletou historií,“ upozorňuje Šnajdrová.

Chybí peníze na brigádníky

Hlavní sezonu ale ještě na hradech a zámcích vyhlížejí. Vnitřní prostory se mají otevřít se „čtvrtým balíčkem“, nejspíš v pondělí 17. května, ale termín musí potvrdit vláda. Každopádně kromě restrikcí souvisejících s koronavirem letošek ovlivní i nedostatek peněz, který způsobila loňská omezená sezona.

Třeba v Lednici přišli asi o patnáct milionů, které mohli vydělat na vstupném. Letos tak kvůli tomu, ale i kvůli nejistotě, kdy a za jakých okolností vůbec otevřou, nabírají mnohem méně brigádníků.

„Vzhledem k tomu, že jsme ještě nic nevydělali, nemáme je ani čím zaplatit. Začneme tak s menším počtem. Máme ale předem domluvenou skupinu, která je v případě potřeby schopná se zapojit na zavolání kdykoli v průběhu sezony,“ říká Ivana Holásková, kastelánka zámku, pro který je novinkou sezony návštěvnické centrum u minaretu, kde vznikla nová pokladna i toalety.

Podobně uvažují také v Miloticích. „Musí se šetřit. I my jsme nabrali méně sezonních pracovníků. I když paradoxně je jich při těch různých hygienických a epidemiologických opatřeních potřeba víc. Uvidíme, jak se s tím popereme. Pokud to bude jako loni, kdy prázdniny byly relativně normální, pak bychom počty navyšovali,“ uvádí mluvčí zámku Václav Lunga.

Letos se tu chlubí například novými šaty v kostymérně. Na oděvu v hodnotě šedesáti tisíc korun ze španělského brokátu švadleny pracovaly celé dva měsíce podle historického vzoru.

Vzácný klavír i hraběcí kancelář

Na zámku v Rájci nad Svitavou už dokončili rozsáhlou opravu střech a do nové sezony jsou připraveni, na Vranově se stejnými pracemi stále pokračují. Potrvají nejméně do června. Hlavní novinkou je tu rekonstruovaná věž.

„Opět jsme doplnili prohlídkové trasy o několik kusů původního zařízení, přičemž klavír Boesendorfer z konce 19. století je tím nejpodstatnějším,“ představuje kastelán státního zámku Radek Ryšavý. Na druhé prohlídkové trase v salonu hraběnky Heleny z Mniszku zaujme restaurovaná intarzovaná komoda z 18. století či sloupková petrolejová lampa s originálním skleněným cylindrem.

Bítovský hrad nově odprezentuje lovecký salonek vybavený sedacím nábytkem z jeleního a daňčího paroží spolu s dalšími loveckými trofejemi rozmístěnými po stěnách.



„Návštěvníky zde upoutají vystavené zbraně a ve vitríně nádherně zdobené lovecké tesáky. Do další místnosti zbrojnice umístíme v pořadí čtvrté restaurované arabské jezdecké sedlo ze 17. století patřící do kolekce devíti jezdeckých sedel, která postupně restaurujeme,“ líčí kastelán Jan Binder. Pokračovat má i rekonstrukce hradního osvětlení nádvoří. Přibudou další kandelábrové lucerny – kopie těch z 19. století, kdy hrad vlastnili hrabata Daunové.

Ve Valticích je nejlákavější novinkou sezony otevření letohrádku Belveder, který byl postaven v roce 1805 podle návrhů Josefa Hardtmutha. Dosud nepřístupnou stavbu opravili za 12 milionů korun.

Památka utrpěla zejména necitlivým přístupem za komunistického režimu.



„V průběhu druhé poloviny minulého století byl Belveder několikrát neodborně přestavován, v padesátých letech sloužil dokonce jako sklad obilí a tomu odpovídala míra jeho devastace,“ popisuje Lenka Beránková, mluvčí zámku ve Valticích, který se o Belveder stará. V hlavním sále letohrádku, který sloužil jako centrum bažantnice i výletní místo panstva, uspořádají sezonní výstavy.

Zahrada cestovala časem

Pernštejn zase letos vpustí návštěvníky do obnovené vrchnostenské okrasné zahrady. Několik let trvalo, než odborníci prostor na hradním svahu vrátili do podoby z počátku 19. století, kdy patřil mezi patnáct nejvýznamnějších zahrad na Moravě a ve Slezsku. Otevření je v plánu na konci května.

V Lysicích se podařilo uvolnit prostory druhého patra zámku, jež dosud sloužily jako depozitáře a teď bude možné je představit v původní podobě.



„Jde o hraběcí kancelář, kterou využíval Albrecht Dubský ke správě panství, dále koupelnu z přelomu 20. a 30. let 20. století a nakonec překrásnou šatnu s nábytkem vyrobeným na míru. Koupelna a šatna jsou součástí hraběcího bytu, který je k vidění při prohlídce druhého patra. Koupelna se dochovala v téměř neporušeném stavu,“ představuje kastelánka Martina Rudolfová.

I hrad Veveří chystá výraznou novinku – tou je obnovená rokoková nástěnná malba v jedné z místností, na které restaurátoři pracovali řadu měsíců. Prohlídkovou trasu doplní také nábytek, jenž doposud nebyl k vidění.

V Kunštátě se zase návštěvníci podívají na kompletně zrekonstruovaný rytířský sál a ve Slavkově u Brna doznal změn hlavně zámecký park. Restaurátoři opravují sochy, téměř kompletně je už natřený čínský pavilon. A přibude tu nové osvětlení, devadesát laviček, dětská zóna i naučná stezka o historii stromů.