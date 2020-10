Covid uzavřel památky, ani rekordní léto nedokáže mnohde pokrýt ztrátu

Statistiky návštěvnosti svědčí o tom, že Češi se v létě vrhli na cestování po tuzemských památkách. Dokládají, že počty lidí, kteří se v červenci a v srpnu vypravili objevovat krásy českých pamětihodností, oproti předcházejícím letům skokově narostly.



„Původně jsme odhadovali, že letos zaznamenáme obrovský propad. Zejména vzhledem k loňskému rekordnímu výsledku, kdy nás navštívilo více než 156 tisíc návštěvníků. Opak byl ale pravdou. V červenci a srpnu jsme trhali denní rekordy, návštěvnost narostla o třetinu, přičemž devadesát procent návštěvníků přijelo z Česka,“ uvedla ředitelka společnosti Hrad Loket Jana Těžká.

Přesto je však, co se týče výdělků, letošní sezona hubená. Hrad, který je zcela závislý na dotacích, příspěvcích a příjmech ze vstupného, přišel v jarních měsících o 3,5 milionu korun. Podzimní uzavírka, pokud potrvá do konce října, by jej měla ochudit o 1,5 milionu.

„Výpadek za obě období nyní odhadujeme přibližně na třetinu celkových předpokládaných příjmů. Jedná se opravdu o velký zásah do rozpočtu a do chodu celé organizace,“ doplnila Jana Těžká.

Z většího zájmu zejména tuzemských turistů těžila v letošní sezoně také štola Johannes na Zlatém kopci u Božího Daru. I když byla sezona kvůli koronavirové pandemii o měsíc kratší, rekord v návštěvnosti padl. „Do štoly se přišlo podívat 2366 návštěvníků,“ potvrdila Blanka Nováková, jednatelka společnosti Služby Boží Dar. Firma o štolu pečuje a provozuje ji.

Podle Blanky Novákové byl zájem návštěvníků enormní zejména v obou prázdninových měsících. Důvody rekordní návštěvnosti spatřuje v tom, že štolu „objevili“ především čeští turisté. Přibylo ale i návštěvníků ze zahraničí, zejména pak ze sousedního Saska.

Také Hrad a zámek Bečov si na letošní návštěvnost nestěžuje. I s opožděným startem, zrušením velkých akcí a předčasným ukončení návštěvnické sezony se v Bečově podařilo dosáhnout na rekordní loňská čísla. „Navíc jsme se probojovali mezi deset nejnavštěvovanějších památek ve správě NPÚ v republice. Areál uvítal takřka 74 tisíc lidí,“ upřesnila Markéta Kolářová, vedoucí návštěvnického provozu.

Tamní kastelán Tomáš Wizovský ocenil, že se přes obtížnou situaci ohledně koronaviru podařilo udržet v chodu náročnou stavební investici za bezmála 160 milionů korun. „Nová fasáda Pluhovských domů svítí už z dálky. Začíná se s dlážděním hradního nádvoří a spouští se vytápění celé budovy. Práce na nové interaktivní expozici relikviáře sv. Maura, která se pro návštěvníky otevře na konci března příštího roku, pokračují,“ doplnil Wizovský.

Hlavní návštěvnickou sezonu si pochvaluje i hrad Vildštejn ve Skalné, který je v soukromých rukou. Stávající nucené uzavření je však pro památku hodně bolavou záležitostí.

„Návštěvnost v letních měsících mimořádně stoupla, jezdilo k nám hodně Čechů. Sezona však byla příliš krátká na to, abychom dohnali ztrátu z jara a teď už jsme opět museli zavřít. Jenže údržba památky něco stojí, a pokud vše hradíme z vlastních zdrojů, je to o něčem úplně jiném, než když je objekt ve správě státu či města,“ doplnila majitelka hradu Vildštejn Zuzana Pumrová.