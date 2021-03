Z věže na zámku v Miloticích „pršel“ šindel, dočkala se i nové špičky

„Bylo potřeba opravit severozápadní věž. Další dvě prošly opravou už v roce 2013, ale ukázalo se, že je potřeba sáhnout i na tuto. Loni z ní doslova pršel šindel, kterým je střecha pokrytá. Už to nebylo bezpečné,“ vysvětluje mluvčí zámku Milotice Václav Lunga.



Oprava, která vyšla zhruba na půl milionu korun, začala loni v listopadu. „Původně jsme předpokládali, že bude hotovo už koncem roku. Ale nespolupracovalo s námi počasí a také kvůli protikoronavirovým opatřením se práce protáhly,“ podotýká Lunga.



Termín dokončení se však protáhl ještě z jednoho důvodu. Po odstranění šindelové krytiny totiž dělníci zjistili, že na svém místě nemohou zůstat už ani krovy. „Byly v naprosto dezolátním stavu. Takže jsme je museli kompletně obměnit. A rozpadala se nám i báň, špička věže. Tu jsme nechali z plechu vyrobit úplně novou,“ upřesňuje Lunga.

Nový šindel byl natřen ochranným nátěrem, který vedle nově spravené severozápadní věži dostaly i další dvě, které se opravovaly před osmi lety. Lunga věří, že to zajistí jejich životnost na dalších padesát let.

Ačkoli měli dělníci na střeše práce víc, než očekávali, s březnem čilý ruch v Miloticích neustane. Další parta pracovníků totiž už od února „řádí“ v bažantnici. Arboristé a jejich kolegové budou jediní, kteří se do parku dostanou, běžní návštěvníci tam mají zakázáno vstupovat do odvolání.

Místo jasanů vysadí v parku jilmy

„Zdejší dřeviny jsou v havarijním stavu, bezprostředně ohrožují návštěvníky. Proto budou bažantnice i zámecký park minimálně pro celou sezonu 2021 uzavřeny,“ upozorňuje Lunga.

Pryč musejí především jasany ztepilé, od začátku února se postupně kácí prvních 180 stromů. „Je to úvodní fáze celkové regenerace milotické bažantnice, na ni budou navazovat další,“ nastiňuje mluvčí.



Jasany rostou v bažantnici od poloviny 19. století a tvoří asi tři čtvrtiny všech stromů. Jenže právě tento druh napadá patogenní houba voskovička jasanová. „Způsobuje odumírání větví v korunách. Na toto oslabení jasanů se vážou následné infekce václavkami, které mohou za hniloby kořenového systému. Takto napadené stromy pak selhávají a vyvracejí se,“ vysvětluje Lunga.



Stromy ale trpí v bažantnici i nedostatkem světla, jejich kořeny zase nemají dostatek prostoru kvůli vysoké hladině podzemní vody, a nemohou se tak rozrůstat do potřebné hloubky.

Tím se připravují o živiny, které by jim pomohly v boji s parazitujícími houbami. „I zdravě vypadající vzrostlé stromy selhávají vývraty či zlomy. A pro lidi, kteří procházejí parkem, jednoduše představují nebezpečí,“ uzavírá mluvčí.

Až nejpoškozenější stromy zmizí, začnou se v Miloticích vysazovat nové, a to jilmy, duby, lípy a javory. Všechno by mělo být podle Lungy hotovo v roce 2023 s tím, že do parku se lidé podívají už v příštím roce. Nejdříve se plánuje zpřístupnění hlavní trasy vedoucí z francouzské zahrady k loveckému pavilonu uprostřed bažantnice