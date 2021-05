Pražské památky se otevírají lidem, mezi prvními je rozhledna a radnice

Při návštěvě památek bude nutné dodržovat hygienická opatření, lidé budou muset dodržovat rozestupy, nosit respirátory či nanoroušky a omezena bude kapacita památek.



„Po nekonečně dlouhých pandemických měsících je otevření Petřínské rozhledny, Zrcadlového bludiště a Staroměstské radnice prvním světélkem na konci tunelu na cestě k normálnímu životu. Před tím, než nám situace umožní otevřít návštěvníkům další objekty a instituce, tak si alespoň všichni můžeme užít krásné výhledy, které naše nejznámější věže nabízejí,“ uvedla radní Hana Třeštíková (Praha Sobě).

V případě petřínské rozhledny bude nově možné zakoupit vstupenky online, uvedla mluvčí Prague City Tourism (PCT) Klára Malá. Začnou také komentované prohlídky s průvodci, které se nebudou týkat jen rozhledny samotné, ale celého petřínského vrchu. Připravené jsou také slevové akce.

„Nově návštěvníci mohou počítat s výhodným kombinovaným vstupným i na další naše objekty. Například, když si koupíte vstupenku na Petřínskou rozhlednu, máte automaticky slevu na vstupném do bludiště, které je hned vedle. Až se otevřou další objekty, budou moci turisté využít slevy i na ně,“ uvedl předseda představenstva PCT František Cipro.

Další pražské věže se otevřou v pátek 7. května. Mezi nimi budou mostecké věže na Karlově mostě, Svatomikulášská městská zvonice, Novomlýnská vodárenská věž a Prašná brána. Také tady budou platit všechna protiepidemická opatření.

Do hlavního města zavítalo loni kvůli pandemii koronaviru 2,18 milionu turistů, což je 27 procent počtu z roku 2019. Meziročně vzrostl v létě pouze počet tuzemských turistů, a to o 16 procent na 700 tisíc. Ze zahraničí přijelo do Prahy nejvíce lidí z Německa.