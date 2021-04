První květnové pondělí se Hrad otevře veřejnosti, zve na nové výstavy

Návštěvníci mohou do areálu vstupovat každý den od šesté hodiny ranní do 22 hodiny večerní. Zahrady a horní část Jeleního příkopu jsou pak přístupné od deseti do osmnácti hodin. Otevřené bude i infocentrum na třetím nádvoří a prodejna vstupenek u Zlaté Uličky.

Vstup bude možný přes Prašný most, U Belvedéru, Horním Jelením příkopem, přes čtvrté a první nádvoří a Opyš.

Kromě návštěvy Jižní věže a katedrály sv. Víta budou připraveny také prohlídkové okruhy, které budou mimo jiné zahrnovat Starý královský palác a Baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku s věží Daliborkou a dvě nové výstavy.



V hradní Jízdárně se koná výstava o Janu Amosu Komenském a v Císařské konírně bude k prohlédnutí expozice „Grafika roku 2020“.



„Vše je připraveno a zvu všechny, ať se přijdou na Pražský hrad podívat,“ uvedl Mynář na webu Hradu.

Stále však budou muset návštěvníci dodržovat platná hygienická opatření, která se týkají počtu návštěvníků v objektech. Pokyny budou umístěny na speciálních cedulích před každou budovou. Pomocí cedulí bude Hrad návštěvníky vyzývat také k dodržování rozestupů a dalších mimořádných opatření.

