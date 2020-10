Prodeje elektroaut letos v Evropě urychlí koronavirové dotace

Zatímco prodeje aut v době koronavirové krize se propadaly, prodeje plug-in hybridů a aut čistě na elektrický pohon výrazně stoupaly. Vyšším prodejům podle studie pomohly podpůrné programy na restart ekonomiky v Německu a ve Francii kvůli virové pandemii.



Pokud by výrobci automobilů plnili evropské emisní normy, jež platí od začátku roku, představovaly by prodeje elektromobilů deset procent prodaných aut v roce 2020 a celých 15 procent v roce 2021. To by bylo třikrát více než v roce 2019, kdy elektromobily představovaly tři procenta.

„Je velmi obtížné předpovídat dlouhodobý vývoj chování spotřebitelů z ‚umělého‘ růstu, za kterým stojí dotace,“ upozornila Evropská asociace výrobců automobilů (ACEA) na reálný stav na trhu, kde je o elektromobily především kvůli vysokým cenám jen omezený zájem; vlády se tak jejich prodeje snaží podporovat dotacemi a „ekologickými malusy“ na auta se spalovacími motory (čtěte zde).

Například v Německu platí až do konce roku nabídka státní dotace 9 000 eur při nákupu elektromobilu v ceně do 40 000 eur. Ve Francii je to 7 000 eur, dalších až 5 000 eur může pokrýt dotace v podobě tzv. šrotovného. Právě tam rostly prodeje elektrických aut nejvíc. Nějakou formu dotace nabízejí i vlády ve Velké Británii (až 4 500 liber).

Samy automobilky dnes uznávají, že bez dotací se elektromobily, které jsou obecně výrazně dražší než srovnatelná auta se spalovacím motorem, nerozšíří. Pouze na podporu elektrických aut tlačí v Německu vláda Angely Merkelové.

3. srpna 2020

V prvním pololetí letošního roku také stoupala obliba modelů SUV, představují teď 39 procent prodejů.