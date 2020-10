Velký skok díky malým číslům. Prodej aut na elektřinu se letos znásobil

Je to kouzlo matematiky a hraní s čísly. Z nízkého základu se velký nárůst udělá rychle: za ten 360% skok u plug-in hybridů může v Česku nabíjecí benzino-elektrický superb, kterého se prodalo od ledna do října necelých šest set kusů. Celkem se za prvních devět měsíců v ČR prodalo přibližně 1176 plug-in hybridních aut, to je přibližně 0,8 procenta celkových prodejů.

Celkový prodej nových osobních aut v Česku se za tři čtvrtletí meziročně snížil o 22,4 procenta na 148 319 vozů.

Z pohledu uživatele je podle Leoše Kabáta ze společnosti Schneider Electric výměna klasického automobilu za plug-in hybrid (auto poháněné spalovacím motorem a elektromotorem živeným akumulátorem s možností dobíjení ze zásuvky) ideální volbou.

„Nabízí komfort klasického auta s dlouhým dojezdem, zároveň při běžném denním dojezdu do 50 kilometrů využije zákazník výhod elektrického auta. Elektromobily jsou určeny primárně pro městský provoz, vhodné jsou například pro carsharingové či rozvážkové služby nebo servisní pracovníky z údržby, energetiky nebo pošty,“ řekl. Růst zájmu o auta na elektřinu podle něj dokládá i vyšší prodej dobíječek Schneider Electric navzdory pandemii.

Kategorii elektromobilů opanovala domácí Škoda prostřednictvím svého modelu Citigoe iV, který si pořídilo 707 zákazníků (dnes už elektrické citigo objednat nejde - čtěte zde). Následuje americká Tesla s 328 prodanými vozy a třetí je Hyundai s 270 elektromobily. Celkem se letos v ČR prodalo za prvních devět měsíců 1 404 elektromobilů, k tomuto číslu je třeba připočíst registrace aut značky Tesla, které nefigurují v tabulkách SDA.

Mezi hybridními vozy vede Toyota s 2 821 prodanými auty, následuje Ford s 1 082 auty na kombinovaný pohon a Suzuki s 957 prodanými vozy. Celkem se v Česku prodalo do konce září přes 7 100 hybridních aut (ne plug-in).

„Hybridní vozy jsou spolu s elektromobily v letošním roce jedinou rostoucí kategorií na trhu. Cena tzv. full hybridů, na které se zaměřuje Toyota, se přiblížila cenám dieselových vozů, a přitom mají výrazně nižší spotřebu paliva i emise. Vzhledem k rozšiřování nabídky a čím dál větší oblíbenosti na straně zákazníků očekávám v této kategorii další růst i v příštích letech,“ uvedl generální ředitel Toyoty a Lexus v ČR Martin Peleška.

Důvodem zvýšených prodejů aut na elektřinu je zejména rozšíření jejich nabídky a snaha automobilek snížit jejich prostřednictvím průměrné emise prodávaných modelů. Od letošního roku za nesplnění emisních limitů hrozí v Evropě pokuty.