Elektromobily ztrácí hodnotu rychleji. Nejméně proděláte na tesle

Daní za nákup nového auta je snižování jeho hodnoty. Už výjezdem z autosalonu ztrácí auto na hodnotě kolem pěti procent (kdybyste ho chtěli hned za rohem někomu prodat). Po třech letech provozu, což je nejobvyklejší doba, kdy vozy provozují firmy jako služební, zlevní auta průměrně o 40 procent. Hůř než konvenční auta se spalovacím motorem jsou na tom elektromobily. A navíc jsou mezi nimi propastné rozdíly.



Ztráta hodnoty po třech letech provozu podle ISeeCars 1 BMW i3 60,4%

2 Nissan LEAF 60,2%

3 Kia Soul EV 58,7%

4 Hyundai Ioniq Electric 47,7%

5 Chevrolet Bolt 47,5%

6 Tesla Model S 36,3%

7 Tesla Model X 33,9%

8 Tesla Model 3 10.2%

Americký server ISeeCars prozkoumal údaje o 6,9 milionu prodaných ojetin a zjistil, že po třech letech auta průměrně ztratí 39,1 procenta své původní hodnoty. U elektromobilů je to 52 procent!

Horší je to o to víc, že elektromobily jsou v průměru výrazně dražší než spalovací vozy, takže v zemích, jako je Česká republika, kde na elektromobily v podstatě nejsou dotace, přijde majitel po třech letech třeba o půl milionu korun. Důvodem tak vysoké ztráty hodnoty je především obava zákazníků z opotřebení baterie a ztráty její kapacity.

Zajímavé je, že jednotlivé modely jsou vnímány velmi odlišně. Zatímco BMW i3 ztratí v USA po třech letech 60,4 % hodnoty, podobně jako třeba Nissan Leaf (60,2 %), tak tesly si drží svou cenu dramaticky lépe. Většinou přijdou jen o třetinu hodnoty, ale Tesla Model 3 pouze o 10,2 %. To je pětkrát lepší výsledek, než je průměr všech elektromobilů.

Podobný trend vykazují ceny ojetin i v sousedním Německu a České republice, byť ztráta hodnoty není tak výrazná jako za oceánem. Větší vypovídací hodnotu má samozřejmě německý trh, protože na tom českém se zatím moc elektromobilů neprodalo. I z těchto údajů je vidět, že BMW i3 přijde za tři roky o polovinu hodnoty, zatímco u vozů značky Tesla je to průměrně třetina. Nejhůř ze srovnání vyšel Nissan Leaf, jehož majitel musí být připraven odepsat přes 57 procent ceny.

Ztráta hodnoty po třech letech provozu podle Carvago Model Německo Česko BMW i3 49,1 % 49,34 % Nissan LEAF 57,26 % 54,05 % Hyundai Ioniq Electric 27,29 % 35,41 % Tesla Model S 38,70 % 51,89 % Tesla Model X 32,51 % 40,68 %

„Elektromobily trpí nejen v České republice velmi nízkou likviditou, právě rozdíl mezi poptávkou a nabídkou zásadně ovlivňuje jejich zůstatkovou hodnotu,“ komentuje situaci Jakub Šulta, CEO autotržiště Carvago.



„Důvodů, proč český zákazník nevyhledává elektromobily, je samozřejmě více – ať už jde o vysoké pořizovací náklady, nedostatečnou infrastrukturu pro dobíjení nebo omezený způsob jejich užití v souvislosti s dojezdem, poruchovostí a schopnosti vůz následně prodat. Zajímavé je, že vyšší zájem o elektromobily nevidíme ani v souvislosti s omezením výroby nových automobilů v době koronakrize a zvýšením poptávky po ojetých vozech během posledních měsíců, kterých je na trhu aktuálně nedostatek.“

Nicméně existují také výjimky a typicky jde o země, kde prodej elektromobilů podporují státními pobídkami. Příkladem mohou být severské státy nebo nedávná subvence v Německu, kde se následně výrazně zvýšil zájem o malé elektromobily typu Škoda Citigo. Ty z českého trhu prakticky vymizely a ve většině případů byly exportovány právě do Německa.

Konkrétní příklad vyčíslující ztrátu hodnoty elektromobilu a jeho spalovacího ekvivalentu uvádí Petr Vaněček, provozní ředitel sítě AAA AUTO: „Srovnání propadu cen elektromobilů a konvenčních automobilů je asi nejlépe patrné na VW Golfu. Čtyřleté e-Golfy stojí od 480 do 530 tisíc Kč a dvouleté e-Golfy stojí od 560 do 700 tisíc Kč. Bez ohledu na stáří většinou nemají ani 10 tisíc km najeto. U dvouletých vozů s naprosto minimálním nájezdem je tak propad ceny proti novému až necelých 40 %. Kdybyste oněch 10 tisíc km ujeli taxíkem, vyšlo by vás to nejspíš levněji. Spalovací golfy s těmito nájezdy stojí od 360 do 650 tisíc Kč a propad jejich hodnoty je procentuálně přibližně poloviční oproti e-Golfu.“

V korunách je pak rozdíl ve ztrátě hodnoty ještě znatelnější – zatímco u dvouletého e-Golfu s 10 tisíci km je propad hodnoty asi 200 až 400 tisíc, u spalovacího Golfu to často není ani 100 tisíc Kč.