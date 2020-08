Prosazováním elektra Evropa likviduje autoprůmysl, říkají čeští ekonomové

Automobilový průmysl je prý jednou z posledních oblastí, kde měla Evropa obrovskou konkurenční výhodu proti zbytku světa, a to právě díky kvalitním spalovacím motorům. „Takové rozhodnutí je chyba pro Evropu i Českou republiku,“ komentoval Hampl.



Za největší problém v otázce automobilového průmyslu Mojmír Hampl považuje skutečnost, že o jeho vývoji nerozhodli spotřebitelé, nýbrž politici. Přísné emisní limity a na ně navázané pokuty pro automobilky znamená obrovské komplikace a peněžní ztráty pro celý sektor, který je významným pilířem evropské ekonomiky. Bez přechodu na elektrickou trakci nejsou požadavky zákonodárců ponoukaných environmentalistickými aktivisty splnitelné.

„Přece to není tak, že si lidé sami žádají více aut na elektřinu. To byla čistě politická rozhodnutí na evropské úrovni, která nepříznivě tlačila na nabídkovou stranu. Koronavirus pak omezil poptávkovou stranu a na jaře se to potkalo,“ okomentoval Hampl meziroční propady prodejů nových vozů o desítky procent. „Automobilový sektor procházel otřesem ještě před koronavirem, ale proto, že jsme do něho instalovali politické rozbušky,“ dodal.

S tím souhlasí také ekonomka Ilona Švihlíková. „Nejsem si vůbec jistá, jestli ta změna je obecně příznivá, a už vůbec si nejsem jistá, že je příznivá pro Českou republiku,“ řekla v narážce na to, že Česko patří k zemím s největší světovou produkcí osobních vozů v přepočtu na obyvatele.

Jediným způsobem, jak elektromobily v masovém měřítku protlačit mezi zákazníky, jsou mohutné dotace. Například v Německu platí až do konce roku nabídka státní dotace 9 000 eur při nákupu elektromobilu v ceně do 40 000 eur. Ve Francii je to 7 000 eur, dalších až 5 000 eur může pokrýt dotace v podobě tzv. šrotovného. Právě tam rostly prodeje elektrických aut nejvíc. Nějakou formu dotace nabízejí i vlády ve Velké Británii (až 4 500 liber).

Samy automobilky dnes uznávají, že bez dotací se elektromobily, které jsou obecně výrazně dražší než srovnatelná auta se spalovacím motorem, nerozšíří. Například koncern Volkswagen v tomto ohledu vsadil vše právě na elektrifikaci. V rozšiřování svého nového čistě elektrického volkswagenu spoléhá na podporu vlády Angely Merkelové. Vzhledem k velikosti automobilky je tak i v zájmu politiků, aby se model ID.3 na trhu ujal v opravdu masovém měřítku. Bez toho by německý koncern čekaly obří pokuty za překračování emisí CO 2 , které od příštího roku automobilky do bruselské kasy platí.

Prozatím také není úplně jasné, na co miliardy eur z těchto pokut EU použije. Asi nejparadoxnější, ovšem zároveň nejlogičtější by bylo s nimi financovat právě programy na podporu prodejů.