Problematiku hašení aut na baterie vysvětlí v Rozstřelu expert z ČVUT

Na hašení bateriových aut jsou speciální postupy. Hasiči budou muset mít pro tyto případy připravené speciální kontejnery s vodou, do kterých bateriový vůz ponoří (podrobnosti čtěte zde). I laikovi musí být jasné, že takové řešení nelze brát do budoucna jako ideální.

Hosty úterního Rozstřelu bude inženýr Pavel Hrzina, specialista na bezpečnost akumulátorů z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze. Druhým hostem bude vedoucí rubriky Auto.iDNES.cz František Dvořák.

Drahé elektromobily mají i další úskalí, například takové, že každá taková nehoda bude znamenat totální škodu, což pravděpodobně zdraží pojistky (více čtěte zde).

Proč nelze autobaterie snadno a bezpečně uhasit? Co pro zabránění požáru dělají automobilky? Co nejčastěji způsobí požár elektromobilu? Kam směřují vývojáři? Jaký druh baterií do auta by byl ideální? Sledujte v úterý 21. července od 12:30 na iDNES.cz v Rozstřelu.