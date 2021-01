Autofotka týdne: Záhadná silueta na virtuálním veletrhu

Tajemný koncept SUV od GM ve virtuální prezentaci na veletrhu CES 2021

Už po několik let stoupá mezi automobilkami obliba tradičního lednového veletrhu spotřební elektroniky CES konaného v Las Vegas. Letošní ročník se konal jen virtuálně, což ovšem nezabránilo uvedení záplavy novinek. Mnohé z nich přitom vypadají téměř jako sci-fi a virtuální forma představení se k nim skutečně hodila.



Je libo autonomní těžařský sklápěč s hmotností 285 tun? Létající osobní modul od Cadillacu? Nebo elektromobil, za kterým stojí i provozovatel oblíbeného čínského e-shopu Aliexpress? Přesně takové a mnoho dalších novinek přinesl letošní veletrh CES, který se v podstatě namísto v Las Vegas konal na obrazovkách našich počítačů.

Vzhledem k pokračující pandemii koronaviru se totiž organizátoři rozhodli tradiční velkolepý veletrh spotřební elektroniky přesunout do virtuálního prostředí. A i když se zdá, že v takovém případě bude zájem firem prezentovat novinky poměrně malý, jelikož je online mohou představit ve vlastní režii, nakonec CES přinesl novinek záplavu.

A to i z automobilové oblasti, která začala před několika lety na tomto veletrhu získávat obrátky s tím, jak automobilky začaly více a více investovat do elektromobilů, autonomního řízení nebo moderních palubních systémů. Prohlédněte si tedy ty nejzajímavější letošní počiny. Mnohé sice působí až bláznivě, ale jejich autoři to povětšinou myslí smrtelně vážně.