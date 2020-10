Hummer je zpátky. Je to elektrické monstrum s krabím chodem

Ale dá se čekat, že nabíjení bude podobně bonvivánské jako kdysi návštěvy u benzinky. Ono naplnit 200kWh akumulátor, který se v útrobách toho monstra plným jménem GMC Hummer EV ukrývá, pořádně prověří elektrosoustavu. Napětím 800 voltů bude 350kW nabíječka schopná nabít energii na 160 kilometrů za deset minut. Jen takovou nabíječku najít...



Pro uživení 1 014 koní (746 kW), aby se na jedno nabití elektrický hummer dostal až 563 kilometrů daleko, je velkokapacitní akumulátoru potřeba.



Je to obr, jak se na auto tohoto slavného jména, které zná celý svět, patří. Dlouhý je pět a půl metru a široký a vysoký přes dva. Rozvor náprav je 344 centimetrů. Základní gumy obuté na 18palcové ráfky jsou 35 palcové, největší ještě o dva palce větší.

Elektrický yankee dorazí příští rok. Velký hogo-fogo pick-up přibzučí nejprve v zaváděcí edici na podzim za 112 595 dolarů, to je 2,6 milionu korun; ta už je ovšem rozebraná. Postupně budou od roku 2022 přibývat obyčejnější verze, až v roce 2024 dorazí základní provedení s cenovkou 80 tisíc dolarů. Je třeba dodat, že to jsou americké ceny. Do Evropy ho GM vozit nebude, protože tu vlastně žádná auta oficiálně neprodává, dá se však předpokládat, že se o import postarají nezávislí dovozci, to ovšem čekejte ceny o kus vyšší.

Pohonná soustava i akumulátory mají být z vlastní produkce General Motors; je ovšem třeba dodat, že s bateriemi pomůže automobilce firma LG Chem. Vrcholová verze hummeru se třemi elektromotory má umět rozjet auto z nuly na stovku za tři sekundy, však má 1014 koní a 15 591 newtonmetrů. Právě vysoký točivý moment dosahovaný od nejnižších otáček je hlavní zbraní všech elektroaut.

Nutno říci, že v tomto případě jde o „marketingovou“ hodnotu k ohromení publika. Je to kombinovaný celkový točivý moment naměřený na kolech, nikoliv na výstupu z elektromotorů s permanentním magnetem.

GMC ještě prý stále nedospělo k finálnímu číslu, ale hlavní inženýr Al Oppenheiser pro magazín Motortrend uvedl, že točivé momenty jednotlivých motorů jsou mezi 515 a 545 newtonmetry. Což po vynásobení točivého momentu motoru celkovým převodem převodovek (13,4:1 vpředu a 10,1:1 vzadu) dá to ohromující číslo.



Třímotorové provedení má jeden motor vpředu a dva vzadu. Výkon předního musí být omezován, aby se zabránilo protáčení kol.

Verze EV2X a EV2 mají elektromotory dva, které na kola obou náprav posílají 643 koní a na kolech má 10 033 Nm; první ujede na jedno nabití 483 km, druhá s chudší výbavou a menším akumulátorem asi 400 km. V plánu je ještě provedení EV3X s 811 koňmi a 12 880 newtonmetry a 483 km dojezdu.

Krabí chod

GMC se už s předstihem chlubilo, že hummer bude mít speciální funkci „krabí“ jízdy. Díky natáčecím kolům obou náprav se umí pohybovat šikmo, což se může hodit v terénu. Na offroadové skopičiny půjde přiobjednat speciální funkci vzduchového podvozku, která zvýší jeho světlou výšku o patnáct centimetrů. Hummer pak překoná až 404 mm vysokou překážku a probrodí 813 mm. Nechybí možnost uzamknutí některého z diferenciálů.

Hodit se mohou také dvě kamery, které koukají pod podvozek a skládají obraz povrchu na monitor. Ty jsou na přístrojovce dva. První 12,3palcový nahrazuje kapličku pod volantem. Druhý 13,4palcový je věnovaný infotainmentu, nastavování různých funkcí a zobrazování dalších jízdních údajů.

Obří kabina je pětimístná. Spočívá na supertuhém rámu, jehož součástí je balík trakčních baterií (24 modulů). Díky tomu si může hummer dovolit parádičku v podobě odnímatelné střechy, jejíž panely je možné uložit pod kapotu. Roleta korby je ovládaná elektromotory, stačí zmáčknout tlačítko. Stahovat lze i zadní okno.

GMC se chlubí systémem umožňujícím asistovanou jízdu. To znamená, že pod dohledem řidiče umí elektrický pick-up v nekomplikovaných jízdních podmínkách auto sám řídit na vybraných amerických dálnicích, kterých má značka podrobně zmapovaných přes 322 tisíc kilometrů

Elektrický hummer se objednává online pod stodolarovou vratnou zálohou. Vyrábět ho GM bude v Detroitu ve fabrice Hamtramck, do jejíž rekonstrukce americký koncern zainvestoval 2,2 miliardy dolarů.

Terénní pick-upy jsou teď za Atlantikem hlavními zbraněmi značek, ne že by šlo o prodeje (i když benzinový pick-up Ford F150 stále drží pozici nejprodávanějšího auta Severní Ameriky), důležitá je image. Hummer EV se tak popasuje s Fordem, Teslou nebo Rivianem.