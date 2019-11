Projeli jsme nejdůležitější ford posledních dekád, mustang do zásuvky

„Ford nám umožnil celý projekt sledovat poslední dva roky, a dokonce s námi konzultoval určitá stylistická a technická řešení. Nutno dodat, že proti původním skicám a prototypům to nakonec dopadlo celkem dobře,“ komentuje Duchoň.

Elektrifikace Fordu už běží

Dlouhou dobu se zdálo, že americký koncern Ford Motor Company zůstává k době elektrifikační paniky ostatních automobilek poměrně netečným. Dosud se totiž omezoval prakticky jen na zavádění hybridních (MHEV, HEV a PHEV) soustav do stávajících řad svých osobních a užitkových typů. Tuto paletu prvně představil na jaře v Amsterdamu, kde ukázal také plně elektrický Transit (více čtěte zde). Jak elektrifikované fordy jezdí, čtěte zde



To se ale nyní změnilo, na autosalonu v Los Angeles byl oficiálně představen zcela nový model Ford Mustang Mach-E.

Pětidveřový pětimístný vůz připomíná stávající Mustang snad jen stylem ztvárnění předních a zadních svítilen. Interiér je vzdušný a pohodlně usadí čtyři dospělé.

Josh Greiner tvrdí, že si práci na Mach-E se svým týmem pořádně užíval. Proti ostrému Mustangu Shelby GT500, na němž pracoval předtím, nebyl omezen středovým tunelem s převodovkou, motorem ani dalšími prvky patřícími ke sportovnímu automobilu klasické koncepce.

Většina komfortních funkcí, jež přímo nesouvisí s řízením, je u elektrické novinky Fordu soustředěna do svisle orientovaného dotykového monitoru s úhlopříčkou 15,5 palce. Nejdůležitější údaje pak má řidič (na rozdíl třeba od tesly) přehledně k dispozici v přístrojovém štítu.

Standardem je nová generace multimediálního systému SYNC s hlasovým ovládáním a podle našich prvních zkušeností půjde o jeden z nejlepších systémů tohoto druhu vůbec. Mezi jeho hlavní přednosti patří logické a přehledné rozvržení dotykového monitoru a rychlost a přesnost reakcí.

Zavazadlový prostor má objem 402 litrů, po sklopení zadních sedadel pak 1420 litrů. Kompaktní stavba poháněcího ústrojí umožnila vpředu vytvořit druhý zavazadlový prostor s objemem 100 litrů: podobně jako u nového typu Puma, také zde jde o plastovou vanu, již lze v případě potřeby propláchnout a nečistoty vypustit „špuntem“.



Sériový Mustang Mach-E proti původním prototypům poněkud změnil proporce, příď je nyní nižší a kapota vlivem vzad posunutých pat sloupků A delší. Rozvor náprav činí velkorysých 2984 mm, vůz je 4712 mm dlouhý, 1881 mm široký a 1597 mm vysoký. Dveře postrádají kliky, odskočí aktivací dotykového tlačítka.

Představení elektromobilu Ford Mustang Mach-E

Při prvních jízdách s maskovanými prototypy po vyhrazené ploše letiště bylo znát především nízké těžiště. I u verze s pohonem všech kol jsme pak zřetelně cítili akcent na zachování povahy „zadokolky“, tedy náznaky přetáčivosti na výjezdech ze zatáčky. Zrychlení z nižších rychlostí bylo podle očekávání velmi působivé.



V Evropě bude Mustang Mach-E dodáván s pohonem zadních nebo všech kol a akumulátory s kapacitou 75,7 a 98,8 kWh (288, resp. 376 li-iontových článků; dodává je korejský LG Chem). Výbavové stupně zde ponesou označení RWD, AWD a GT, přičemž prodeje odstartují sérií First Edition. Základní verze má na zadní nápravě elektromotor s točivým momentem 415 Nm a výkonem 190 kW (258 k) při použití „menších“, nebo 210 kW (285 k) při použití „větších“ akumulátorů (liší se další sadou článků pod zadními sedadly, jinak jsou baterie rozmístěny pod podlahou).

Všechna ostatní provedení již mají pohon všech kol s menším elektromotorem 50 kW na přední nápravě, zatímco špičková varianta GT disponuje vpředu stejně výkonným motorem jako vzadu, čímž nabídne celkový výkon 342 kW (465 k) a točivý moment 830 Nm.

Dojezd na jedno nabití se má v závislosti na zvoleném modelu pohybovat od 500 do 600 kilometrů (podle WLTP) a výrobce odhaduje zrychlení z 0 na 100 km/h u nejslabší verze „pod 8 sekund“ a v provedení GT „pod 4 sekundy“.

Představení elektromobilu Ford Mustang Mach-E

Při prezentacích v Los Angeles se opět potvrdilo, že automobilky nemají ani ponětí o tom, jak se budou prodeje elektromobilů, do jejichž vývoje už nasypaly neuvěřitelné peníze, v dalších měsících vyvíjet. Každá z nich nabízí naprosto různé predikce, třeba Ted Cannis, odpovědný u Fordu za elektrifikaci jeho modelů, prozradil, že podle jejich odhadů bude v roce 2025 celkový prodejní podíl elektromobilů v Evropě 15 procent, v Číně 14 procent a v USA, světe, div se, jen 8 procent.



A jak to bude s dobíjením? U Fordu to vidí docela růžově. Mach-E půjde dobíjet až 150 kW, takže Mustang Mach-E (se základním akumulátorem) dobijete z 10 na 80 procent kapacity za 38 minut. Domácí nabíječky bude dodávat Amazon a hodina dobíjení z ní přidá dojezd 51 kilometrů (z běžné zásuvky za hodinu přibude 35 kilometrů).

Výrobce sáhl pro označení Mach, jež použil vůbec poprvé přesně před padesáti lety pro označení speciálního provedení tehdejšího mustangu. Ačkoli je nový Mach-E zařazen do typové řady Mustang, s legendárním dvoudveřovým sportovním vozem nemá kromě několika stylistických detailů vůbec nic společného. Tento logistický krok může znít podivně, ale nakonec dává docela smysl: přechod na elektromobil bude pro zákazníka zřejmě snesitelnější v zajímavém a patřičnou legendou opředeném voze.

Stuart Rowley, prezident Ford of Europe zdůraznil, co asi všichni tušíme: Mustang Mach-E je pro koncern FMC nejdůležitější premiérou za posledních několik desetiletí. Ted Cannis podotkl, že si jsou u Fordu vědomi globálních klimatických změn a že už není čas na žádné pokusy. Ford Motor Company podle něj do elektrifikace svých typů na celém světě investuje do konce roku 2022 celkem 11 miliard dolarů.

Předprodeje modelu Ford Mustang Mach-E budou zahájeny bezprostředně po představení, přičemž s dodávkami prvních vozů se počítá v závěru roku 2020, a to samozřejmě i v Evropě. Ceny mají začínat na částce okolo 36 500 dolarů (necelý milion korun), což je suma velmi zajímavá. Pro srovnání: je to přesně tolik, co v USA stojí osmiválcový fastback Mustang V8, přičemž Model 3, nejmenší elektromobil Tesly, je přibližně o 3 tisíce dolarů dražší.