Ford Puma ukazuje, jak chtějí automobilky vyzrát na zákazníky

Automobilky prochází nejistým obdobím. Tlak na snižování emisí a nutnost vyvíjet co nejrychleji elektromobily znamenají obrovské výdaje. Na ty je potřeba nějak vydělat – a všechna ústředí automobilek usilovně přemýšlí právě nad tím, jak nová auta zdražit a nenaštvat tím zákazníky.

Ford na to jde přímočaře a odpustil si hru na postupné utahování šroubů. Fiestu za šest set tisíc by si asi nikdo nekoupil, ani kdyby byla pozlacená. Sportovně střižený městský crossover (oficiálně „inspirováno SUV“) puma se ale Ford neostýchá uvést na německý trh se základní cenou 23 150 eur, tedy 598 834 korun.

U nás bude třeba stát méně, ale postavení v hierarchii má tento model velmi sebevědomé – o třídu větší hatchback Focus Active, taktéž dobrodružněji pojatý, je se stejným motorem o tisíc eur levnější. A fiesta v jednoduchém provedení „již od“ stojí v Německu polovic, dokonce méně než u nás.

Co za tyto peníze Ford nabízí? Auto na základě fiesty, stejně jako tomu bylo v případě první Pumy. Ta byla třídveřovým kupé, ale dnes frčí jiný styl aut, a tak se Ford přizpůsobil. Vytvořil mírně zvýšený hatchback s nepřehlédnutelným designem – inspirovaným ovšem původní Pumou.

Triky s vnitřním prostorem

Na předních sedadlech je místa požehnaně. Čelní sklo je velmi skloněné, což dodává kabině na vzdušnosti – díky tomu snadno přehlédnete, že je interiér poměrně úzký. Výhled vpřed je bezproblémový, spodní hrana čelního skla totiž leží rozumně nízko, a ještě je přes ni vidět vyvýšené kraje kapoty. Vzniká tak dojem většího auta, než jaká je realita. Skloněné čelní sklo má ale také jednu nevýhodu – jeho horní okraj je blízko hlav předních pasažérů a znesnadňuje vystupování.

Na zadních sedadlech je místa jako v malém hatchbacku, tímto tedy puma svoji sebevědomou cenu rozhodně obhájit nemůže. Zatímco v již zmíněném Focusu Active (potažmo jakémkoliv focusu) mohou čtyři dospělí cestovat libovolně daleko, v pumě by to nic extra příjemného nebylo. Zde základ z fiesty zapřít nelze. Jenže pak se zaměříte ještě o kousek víc dozadu a přijde hlavní tahák Fordu Puma.

Jak to, že má 4,2 metru dlouhý městský crossover kufr o objemu 456 litrů? Může za to propast, která se ukrývá pod falešným dnem zavazadlového prostoru. Ford jí říká MegaBox, je to plastová vana sahající až k samotnému spodnímu konci karoserie. Přibližné rozměry jsou 75 centimetrů na šířku i délku a hloubka je 305 milimetrů.

Díky MegaBoxu nyní puma uveze předměty vysoké až 1143 milimetrů, což Ford ilustruje na obligátním golfovém bagu – zde umístěném na výšku. Stejně tak lze ale snadno převážet pokojové rostliny nebo pod podlahu hodit zablácené gumáky. MegaBox je totiž omyvatelný a veškerou špínu můžete vypustit zátkou v podlaze.

Technika solidní, ne však překvapivá

Nabídka motorů je parafrází slov zakladatele automobilky: můžete mít pod kapotou libovolný motor, pokud to bude přeplňovaný tříválec. Základní varianta dává z litrového objemu 92 kW.

EcoBoost Hybrid má stejný maximální výkon, spolupracuje však s elektromotorem nahrazujícím alternátor. Ten umí přidat až 50 Nm, což se projevuje zvýšením točivého momentu v nízkých otáčkách až o 50 procent a navýšením celkového maxima ze 170 Nm při 1 400 otáčkách na 210 Nm při 1 750 otáčkách. To přináší o dvě desetiny rychlejší čas sprintu na stovku (9,8 vs. 10,0 sekundy).

Nový Ford Puma ST Line má krásný, mladistvý interiér.

Především však hybridní systém označovaný BISG snižuje normovanou spotřebu o 9 procent. Díky tomu tato puma vykazuje 99 g CO 2 na ujetý kilometr, takže nejspíš hladce proklouzne limity emisí pro příští rok. Existuje i silnější verze hybridu, která je na tom o chlup hůř: vykazuje 101 g/km, má výkon 114 kW a točivý moment 240 Nm. Puma se s ním rozjede na 200 kilometrů v hodině a stovku zvládne za rovných devět sekund, vyžaduje však 98oktanové palivo.



Všechny tři motorizace jsou spojeny s šestistupňovou manuální převodovkou. Automat puma nenabízí, toto privilegium náleží menšímu a užitkověji pojatému crossoveru EcoSport. Pohon všech kol ani naftový motor v nabídce nejsou, obojí již bylo vyřazeno i z ceníku EcoSportu.

Výbava

Aby malý tříválcový crossover svoji cenu lépe obhájil, nadělil mu Ford bohatou standardní výbavu. Základní provedení se jmenuje Titanium a nabízí mimo jiné LED světlomety, sedadla s masážní funkcí, bezdrátovou dobíječku mobilních telefonů, navigaci, tempomat, automatické přepínání dálkových světel a mnoho dalšího.

Výbava nového Fordu Puma řady ST Line

Nad tím stojí ještě dvě další úrovně výbavy Titanium X a ST-Line X, seznam příplatkové výbavy čítá čtyři položky a tři pakety. Výběr je tedy poměrně jednoduchý a zájemce se v konfigurátoru neztratí, ani ho z pročítání ceníku nerozbolí hlava. Kdo zvolí jednoduše všechno, zjistí překvapivé: plně vybavená puma s nejsilnějším motorem stojí na německém trhu 33 430 eur, tedy 864 tisíc korun.



Je to hodně? Pohledem předchozích let určitě ano, ale doba je dnes taková. Kdo chce jednoduché auto bez zbytečné výbavy, má smůlu. Auta blízké budoucnosti budou různě velká, ale vždy pořádně vybavená a aspoň trochu stylová, aby obhájila, že stojí víc než dřív.