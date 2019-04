Plán záchrany Fordu v Evropě zahrnuje elektrickou pumu, tranzit, hybridy a SUV

Každé třetí nově prodané auto v Evropě je SUV, jenže u Fordu je to až každé páté. To se má podle Joerga Bergera, jednoho z manažerů evropského Fordu, změnit. Po velmi povedeném novém Focusu, jehož prodeje se ovšem nějak nemohou rozběhnout podle očekávání, přijíždí další stěžejní model – nová generace SUV Kuga.



Amko Leenarts, šefdesignér evropského Fordu, ho vymodeloval trochu jinak, než je u dnešních SUV zvykem. Nepůsobí velikášsky a agresivně, velké oči a oblé linie mu dávají přívětivý výraz, nízká kapota zas ubírá na mohutnosti. Celkově působí spíš subtilním dojmem, i když je o pořádný kus větší než končící model. Je o devět centimetrů delší a čtyři a půl širší. Hádám, že bude slavit úspěch hlavně u ženského publika.

Na pohled je to spíš Focus na zvýšeném podvozku a působí tak i po usednutí dovnitř. Kabina svým pojetím na něj navazuje, zadní sedadla jsou posuvná a o dost výš než ta přední.

Jen přifouknutý Focus se zvýšenou střechou to ovšem není, i když vychází ze stejné nové globální platformy C2 pro modely s motorem napříč a pohonem předních nebo všech kol. Pod kapotou má totiž na dnešní „donwnsizované“ evropské poměry nezvyklý motor. Je to dvouapůllitrový čtyřválec pracující v Atkinsonově cyklu a spolupracující s variátorovou převodovkou CVT. Znalci dnešního světa aut zavětřili. Ano, je to hybrid. Dvoulitrovou verzi tohoto motoru najdeme v amerických hybridech této značky. Nová Kuga totiž nabídne hned tři varianty hybridizace. Mildhybridní, pak hybridní, která dorazí se zpožděním, a na vrcholu bude plug-in hybrid. Ten kombinuje dvouapůllitr s elektromotorem živeným baterií o nezvykle velké kapacitě 14,4 kWh (vystačí na 50 km), celkový výkon systému má být 225 koní. Mildhybrid dostane dvoulitrový turbodiesel se 48voltovým hybridním modulem startér/generátor.

Kuga ovšem nebude jen hybridní, k mání budou i klasické varianty s tří a čtyřválci (2,0 a 1,5 diesel a benzinová 1,5), které budou spárované s osmistupňovým automatem nebo manuály a podle provedení pohonem všech kol.

Ještě před létem dorazí další model na zvýšeném podvozku oživující úspěšné jméno fordu minulosti. Kompaktní SUV, pasující mezi malý Ecosport a právě Kugu, se bude jmenovat Puma. Tak si říkalo malé hravé kupé nabízené Fordem před dvaceti lety. Zatím jsme viděli jen jeho siluetu. Tu má auto hodně sportovně „napruženou“, vypadá, že je hodně dlouhé, nízké a plochou kapotu zakončují obrovské přední lampy, trochu ve stylu Porsche Macan. Pod kapotou má mít mildhybridní techniku.



To je aktuálně stěžejní téma obrody Fordu v Evropě. Elektrifikace proběhne napříč modelovou řadou. Jen do konce letošního roku uvede Ford hned osm takových modelů.

Americký bijec

Další plug-in hybridní novinkou pro Evropu je americký mastodont Ford Explorer. V zámoří veleúspěšné obří SUV se v šesté letos představené generaci vydává poprvé na zkušenou do Evropy. Působí majestátně, i když design je nečekaně pestrou směsicí nápadů a prvků SUV jiných značek.

Sedmimístný obr dorazí do Evropy s přeplňovaným třílitrovým šestiválcem, kterému přidává „švuňk“ elektromotor, jehož baterie s kapacitou 13,1 kWh stačí na čtyřicet kilometrů jízdy bez benzínu. Agregát spolupracuje s desetistupňovým automatem. Výkony obrovitého, víc než pětimetrového SUV, jsou na úrovni svalnatého sporťáku Fordu Mustang: 450 koní a 840 newtonmetrů. Představitelé Fordu o něm mluví právem jako o bestii.

Výkony jsou to impozantní, racionálněji smýšlející fordisté ovšem začínají větřit, že americký pořez pravděpodobně nahradí v evropské nabídce model Galaxy. Ten se totiž podle náznaků ze zákulisí společně se sbratřeným S-Maxem nedočká nástupce a v dohledné době skončí. Tento týden navíc Ford oznámil ukončení výroby dalšího MPV modelu C-Max.

Jenže právě Galaxy mělo na trhu výjimečné postavení. Obrovské sedmimístné velepraktické MPV bylo společně s VW Sharan a Seatem Alhambrou jednou z mála nabídek pro početné rodiny v Evropě, které si nechtěly kupovat dodávky. A těm Explorer, byť s výkony supersportu, rozhodně stejnou službu neobstará, nota bene když bude podle prvních střízlivých odhadů stát asi dvojnásobek, tedy milion a půl. Konkurovat tedy bude hlavně Audi Q7 nebo BMW X5 a jim podobným, na tažném zařízení odvleče až 2,5 tuny.

„Explorer se podle vedoucího prodeje a marketingu společnosti Ford of Europe Roelanta de Waarda stane vlajkovou lodí společnosti v Evropě. Nebude ovšem mít verzi s pravostranným řízením, takže nebude prodáván ve Velké Británii, což je přitom největší evropský trh značky. V Evropě chce konkurovat připravované plug-in hybridní verzi Volkswagenu Touareg,“ připomíná magazín Autoweek.

Na příští rok je pak naplánovaný příjezd hodně sportovního, čistě elektrického SUV, jehož design má být podle slov představitelů značky inspirovaný právě Mustangem a má mít rozjezd až šest set kilometrů. Podle neoficiálních informací má mít jméno Mach E.

Elektrifikované dodávky

Čistým elektromobilem pak má být také na rok 2021 připravované bezemisní provedení velkého Fordu Transit. Okolnosti jeho vzniku a další podrobnosti nechtějí zatím u Fordu prozradit, chlubí se jen tím, že akumulátory pod podlahou neubírají prostor pro náklad. Podle všeho má tento vůz původ v dodávce Streetscooter, kterou vyvinul německý startup pro pošťáky. Původní model doplnil větší Streetscooter Work XL postavený na základech Transitu a vyráběný od loňského roku v továrně Fordu v Kolíně nad Rýnem. Očekávaný dojezd kolem sto padesáti kilometrů předurčí Transit na baterky stejně jako konkurenční elektrický Volkswagen e-Crafter k použití pro poskakování městy.

Menší Transit Custom pak dostane plug-in hybridní techniku už letos. Litrový tříválec bude v jeho útrobách fungovat jen jako dobíječ akumulátorů schovaných pod podlahou, nemá tedy přímou vazbu na poháněná kola. Baterky s kapacitou 13,6 kWh mají vystačit na padesát kilometrů jízdy, na plnou nádrž benzinu pak tříválec dodá energii na dalších čtyři sta padesát kilometrů. Flotila dvaceti prototypů už v ulicích Londýna rok testuje v reálném provozu u různých organizací použitelnost elektrické trakce ve světě lehkých užitkových aut. Najeto mají už sto osmdesát tisíc kilometrů, z toho třicet šest tisíc v čistě elektrickém módu.

Další hybridní dodávky Fordu budou mít elektromotor spárovaný s turbodeiselem. Oproti obyčejnému transitu prý ušetří až osm procent paliva, což je ve flotilách dodávek významná úspora. Všimněte si, že plug-in hybridy nových fordů jsou každý jiný. V Transitu bude fungovat jinak než v modelu Kuga a Explorer je kapitola sama pro sebe vyvinutá v Americe.

Hybridizaci nasazuje Ford i do dalších modelů. V případě Focusu a Fiesty to bude mildhybridní 48voltový systém, který umožní inteligentně startovat a dobíjet a elektromotor pak zabere ve chvíli, než se roztočí turbodmychadlo litrového tříválce a vykryje se tak prodleva, čili turbodíra. Výkon celého systému má být sto padesát pět koní. Hybridní Mondeo benzinovým dvoulitrem konečně dorazí také v kombiverzi, průměrná spotřeba má být do čtyř a půl litru.

Ford se aktuálně v Evropě poněkud trápí. Omezuje tu výrobu a chystá propouštění. Aktuálně změnil šéfa evropského zastoupení. Od tohoto týdne je jím Stuart Rowley, bývalý provozní ředitel pro Severní Ameriku, a klade velké naděje do spolupráce s Volkswagenem, od kterého by si mohl půjčit elektrickou architekturu MEB. Bude také spolupracovat na vývoji některých modelů. Už se ví, že na základech nové generace pickupu Ford Ranger vznikne i nový Volkswagen Touareg. A naopak Volkswagen vyvine novou malou dodávku, kterou použije i Ford.