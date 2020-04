Světové lídryně si vedou často lépe než lídři, jsou striktní i empatické

Státníci čelí v době pandemie koronaviru, který si vyžádal už přes dva miliony nakažených, nebývale velké zodpovědnosti i tlaku veřejnosti. A čím více pandemie postupuje, tím více se ukazuje, že přísná opatření přijatá hned v jejím zárodku nesou pozitivní výsledky.

Jsou to právě státy, které zavedly účinné restrikce a nařízení, jenž nyní můžou díky ústupu nákazy pomalu rozvolňovat zákazy. Jejich předsedové vlád a lídři se těší narůstající popularitě i příznivým statistikám o vývoji čísel nemocných a mrtvých. A častěji než o lídry se jedná o lídryně – o ženy v čelech států, které pandemii zvládají lépe než jiné země.

Mnoho zemí s mužskými premiéry, jako například Vietnam, Česká republika, Řecko nebo Austrálie, si také vedou dobře, podotýká server The Guardian. Ale nenajde se téměř žádná ženská vrcholná politička, která by si v boji s pandemií vedla tak špatně jako některé její mužské protějšky.



Boris Johnson v březnu stále odmítal karanténu a mluvil o vybudování kolektivní imunity proti viru, kterým se později sám nakazil, a Donald Trump mluvil o koronaviru jako o „hoaxu demokratů“, který zmizí sám. Premiérky Nového Zélandu, Dánska či Islandu však s opatřeními neváhaly. Zároveň občanům vysvětlily, co se bude dít a proč je nutné přijmout bezprecedentní opatření. Udělaly to, přestože v dané chvíli situace ještě nevypadala kriticky.



Novozélandská premiérka se vrhla do boje včas

Nový Zéland má pod vedením jednatřicetileté premiérky Jacindy Ardernové tisíc a půl případů onemocnění a osmnáct úmrtí. Za nízká čísla vděčí země striktním opatřením, které Ardernová zavedla už koncem března. Tehdy měl Nový Zéland sto nakažených. Opatření nazvala Ardernová příležitostí, kterou země musí využít.



Zaměřila se stejnou měrou na ochranu občanů i ekonomiky. Stručně a jasně popsala čtyři fáze opatření, které vláda zavede. Místo zákazu „křečkování“ potravin lidem otevřeně vysvětlila, jak budou nadále fungovat supermarkety, lékárny i čerpací stanice. Projev zakončila výzvou, aby Novozélanďané zůstali „silní, ochotní a spojení proti nemoci covid-19“.

„Zatím máme jen 102 případů, ale to měla Itálie na začátku také,“ upozornila premiérka, zatímco země zaváděla zákaz vycházení.



Ardernová je mezi Novozélanďany velice oblíbená pro svou přirozenou empatii. Podle komentátorů prokázala výjimečný soucit i schopnost rychle jednat při útoku na mešitu ve městě Christchurch.

Ardernová byla v parlamentu ještě několik dní před porodem.

I dánská premiérka myje talíře

Dvaačtyřicetiletá dánská premiérka Mette Frederiksenová podobně jako Ardenová nařídila uzavření hranic už 13. března. Následně zavřela školy a zakázala setkávání více než deseti osob.

Dánsko má dosud osm a půl tisíce nakažených a 418 mrtvých. Také Frederiksenová zvládla občany svou otevřeností uklidnit a dát jim přesné instrukce. Premiérka si svými kroky vysloužila 80procentní podporu veřejnosti.

Díky striktním nařízením bylo Dánsko jednou z prvních zemí, která začala uvolňovat karanténní opatření. Po otevření školek, škol a univerzit v polovině dubna mohli práci obnovit drobní podnikatelé, kadeřníci, provozovatelé kosmetických salonů nebo autoškol.

Frederiksenová mimo jiné v době pandemie prokázala smysl pro humor, když na Facebooku zveřejnila video, ve kterém při mytí nádobí zpívá popový hit z osmdesátých let.

Norská premiérka vedla tiskovou konferenci pro děti

Norsko pod vedením premiérky Erny Solbergové také tento týden začalo uvolňovat restrikce. Solbergová uvedla, že klíčem k úspěchu byla včasná karanténa a důkladné testování. Pětimilionová země si tak poradila i navzdory počátečním nepříznivým statistikám.



Solbergová získala mimo jiné příznivé ohlasy, když uspořádala tiskovou konferenci, na které půl hodiny odpovídala jen na dotazy dětí. Otázky se týkaly vzdělávání, státních svátků, chození ven a budoucnosti jejich rodičů.



Norská ministryně Elna Sorbergová na tiskové konferenci určené dětem (16. března 2020).

Ani nejmladší premiérka světa Sanna Marinová, která svého předchůdce vystřídala v čele finského parlamentu loni v prosinci, zbytečně neotálela. Země má nyní čtyři tisíce případů a 140 úmrtí, desetkrát méně než sousední Švédsko, které začalo s omezováním běžného života Švédů až v poslední době.

Sanna Marinová, finská premiérka

Striktní, ale bezpečný Tchaj-wan

Tchajwanská prezidentka Tsai Ing-wen reagovala při zavádění ochranných opatření bryskně kvůli blízkosti Číny, ze které se koronavirus rozšířil. Opatření byla v platnosti už od ledna a čítala povinnou karanténu, stejně jako zvýšený důraz na hygienu a dezinfekci veřejných míst.



Díky přísným opatřením, trasování kontaktů prvních nakažených a vysoké míře transparentnosti se tak země vyhnula celoplošné karanténě. V současné době hlásí třiadvacetimilionový Tchaj-wan čtyři sta případů nákazy, z nichž většina byla importována, a pouhých šest úmrtí. Země mimo jiné těží ze zkušeností epidemie SARS z roku 2003. Jako jedna z prvních navíc začala kontrolovat cestující z Wu-chanu.

Premiérka si oblibu veřejnosti i opozice získala vřelým, ale autoritativním přístupem. Tchaj-wan se nyní také podílí na distribuci ochranných pomůcek do nejpostiženějších evropských zemí a do Spojených států. Zásilka tchajwanských roušek pro mobilní hospice dorazila také do Česka.

Předsedkyně tchajwanské Demokratické pokrokové strany Tsai Ing-wen během své prezidentské kampaně (13. ledna 2016).

Islandské celoplošné testování

V boji proti pandemii je úspěšný také Island pod vedením premiérky Katrín Jakobsdóttirové. Země nabízí bezplatné testy na koronavirus všem občanům, nejen těm, kteří vykazují příznaky onemocnění nebo pobývali v zahraničí. Výsledky používá také k analýzám.

Díky umnému využívání moderních technologií a trasování nakažených země nemusela uzavřít školy. Zdravotníci otestovali už zhruba 43 tisíc lidí, tedy asi 12 procent populace

Islandská premiérka Katrín Jakobsdóttirová na summitu NATO ve Velké Británii (4. prosince 2019).

Angele Merkelové roste popularita

V Německu by se koronavirem mohlo nakazit 60 až 70 procent obyvatel, upozornila zkraje epidemie německá kancléřka Angela Merkelová. V prvním veřejném vyjádření k situaci kolem pandemie koronaviru vyzvala Němce, aby se chovali solidárně s ohroženými skupinami obyvatel.



Přestože už byla kancléřka několikrát připravena na odchod z politiky, nyní k ní vzhlíží svět jako k silné vůdkyni. Svým pragmatickým přístupem dokáže vést národ v časech nejtěžší krize od druhé světové války, jak pandemii sama označila. „Merkelová se nestará jen sama o sebe, ona vede lidi s bohorovným klidem, vědecky a bez hysterie,“ prohlásil o šestapadesátileté kancléřce komentátor nejčtenějšího argentinského serveru Clarin.

Kancléřka i její vládní křesťanskodemokratická unie CDU/CSU se během epidemie těší u voličů popularitě. Podle průzkumu pro veřejnoprávní televizi ARD by strana dostala 38 procent hlasů, což je o téměř deset procentních bodů více než koncem března, kdy měla podporu 29 procent občanů. Popularita samotné Merkelové vzrostla, a to o 11 procentních bodů na 79 procent.



Nezáleží na pohlaví kandidáta, ale na schopnosti dané země zvolit toho nejlepšího bez ohledu na pohlaví, podotýká komentátorka serveru Independent Emma Burnellová.



Kathleen Gersonová, socioložka z Newyorské univerzity, podotýká, že ženy na vysoké politické pozice volí občané většinou tehdy, když panuje většinová důvěra vládě. Pro muže může zároveň být těžké vymanit se z přesvědčení, která panují ohledně toho, jak by se muž na čelní pozici měl chovat, dodává Gersonová pro server The Hill.



A jak by měl ideální lídr či lídryně vypadat? Podle dosavadních událostí by politici měli být schopni přijímat rozhodnutí a aktivně jednat, být silní, rozhodní a umět ukázat emoce. A právě proto jsou ženy podle Gersonové klíčem k úspěchu.