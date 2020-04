Ve Švédsku přibývá mrtvých, zpřísnění opatření je však stále jen možnost

15:54 , aktualizováno 15:54

Švédský premiér Stefan Löfven navrhl krizový zákon, který by umožnil rychle zavřít veřejná místa a zastavit dopravu, pokud by to v nastalé epidemii koronaviru bylo nutné. Přestože obětí nákazy stále přibývá, zatím to podle vedení Švédska nutné není. Hlavní epidemiolog navíc poukazuje na sousední země, které podle něj řeší, jak ukončit striktní opatření a nevyvolat přitom druhou vlnu nákazy.