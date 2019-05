Dívka z Nového Zélandu chtěla uplatit svou premiérku. Sní o trénování draků

O snahu jedenáctileté Victorie uplatit novozélandskou premiérku se podělil její bratr na serveru Reddit, kancelář Ardernové pak pro BBC potvrdila, že příběh je opravdový.

Dívka miluje sci-fi seriál Stranger Things a ráda by měla telekinetické schopnosti, které by využila k trénování draků. Ptá se proto, jak daleko je výzkum těchto zvířat a jak velké prostředky se na něj dávají. Do obálky vložila i pět novozélandských dolarů (zhruba 75 korun).

V odpovědi, kterou Ardernová dojala Novozélanďany, se pak dozvěděla, že „vláda momentálně neprovádí žádnou práci v oblasti psychických schopností a draků“. „P.S. Ale ty draky si pohlídám. Nosí oblek?“ ptá se politička v rukou psaném dodatku a „úplatek“ dívce vrací.

Příhoda má na sociálních sítích tisíce komentářů, ve kterých lidé chválí dívčinu odvahu v cestě za svým snem, ale i lidskost premiérky. „Jedině naše předsedkyně vlády by odpověděla na něco takového. Je úžasná,“ zněl podle serveru NZ Herald jeden z nich.

Není to poprvé, co Ardernová odpověděla na dopis jednoho ze svých malých spoluobčanů. Poté, co Nový Zéland prosadil zákaz útočných pušek v reakci na teroristický útok v mešitách města Christchurch, jí přišlo psaní od osmileté Lucy.

Ta vládu za zákaz nebezpečných zbraní pochválila a Ardernová jí na oplátku poděkovala za milá slova a ocenila i dopisní papír v barvách duhy. „Z tvého dopisu můžu říct, že jsi milá a soucitná dívka, Lucy, a chtěla bych tě povzbudit k tomu, abys i nadále během celého života rozdávala svou laskavost. Společně můžeme zajistit, že takovou nenávist (jako během útoků) nenecháme růst a nedovolíme, aby se změnila v násilí,“ napsala Ardernová.

Novozélandská premiérka nedávno zaujala svět narozením miminka během svého působení ve funkci:

VIDEO: Novozélandská premiérka je maminkou. Její těhotenství zajímalo celý svět Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu