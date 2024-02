Naplno se teď věnuji rekonstrukcím nemovitostí, říká zpěvák Pavel Callta

Jak si momentálně žije Pavel Callta?

Pavel žije poslední dobou mimo sociální sítě. Koncem roku jsem si deaktivoval Instagram, protože jsem si chtěl dát pauzu, což je fajn. Najednou mám víc času na všechno. Momentálně se naplno věnuji nemovitostem, jelikož mám rád rekonstrukce různých domů a stavení.

A co hudba?

Pracuji na pátém albu, jelikož chci vydávat nejspíš na podzim novou desku. Nedávno jsem dokončil nový singl, takový silný. Teď ještě váhám mezi dvěma názvy, tak zatím nebudu prozrazovat. Ale pracuji zejména na hudbě a když je čas, tak jdu cvičit, nebo rád chodím do bazénu a ven s přáteli. Teď zrovna plánuji, že odjedu do zahraničí, protože jsem strašně dlouho nikde nebyl. Přemýšlím, že trošku vypnu a naberu inspiraci.

Když nahráváte nový singl nebo album, je pro vás jistě důležité, aby hlasový výkon byl co nejlepší. Spousta umělců si udělá odzvučenou místnost u sebe doma, protože to nejlepší vyzpívá jen ve své komfortní zóně. Jak to máte vy?

Jelikož už nahrávám hrozně dlouho ve studiu Rooftop, cítím se tam dobře. Demíčka a nové věci skládám a nahrávám normálně doma, hezky s kytarou v obýváku. Tam mám takové svoje skládací místo, kde všechno píšu, co se týče prvotních verzí.

Když se rekonstruuje, je často náročné sehnat kvalitní řemeslníky…

Mám kamaráda Miloše, na kterého jsem narazil úplně náhodou. Je to kamarád stavař a tak mi s tím pomáhá, dělá tomu stavební supervizi. Já to odsouhlasím a financuji. Takže mám na to svého parťáka. Skvělý člověk, který dá vždycky dohromady nějaký tým a pak dáváme tu nemovitost do kupy.

Co bylo důvodem deaktivace vašeho profilu na Instagramu? Nebylo to náhodou to, že když se lidi dozvěděli, že jste singl, začala se vám plnit schránka soukromými zprávami?

(smích) Ne. Já už jsem to měl v hlavě dlouho, protože jsem potřeboval změnu. Cítil jsem, že žiji v nějakém stereotypu. A že i když člověk nechce, tak to stejně automaticky zapne, kouká někam, ani neví kam a dvě hodiny jsou pryč. Tak jsem si řekl, že bych to mohl zkusit bez toho. Už před několika lety jsem si takhle vypnul Instagram a vím, že to bylo skvělé. Měl jsem o hodně víc času na kámoše, na knížky, na všechno možné.

Po vánočním koncertě jsem si loni řekl, že je ten správný čas a teď bych mohl žít bez toho. Dal jsem si prostě pauzu. Odinstaloval jsem to a věnoval se opravdu tomu reálnému, a ne virtuálnímu životu. Je to skvělý pocit. Samozřejmě se tam vrátím, když budu vydávat nový singl a budou v létě koncerty. Ale upřímně? Zatím mi to nechybí.

Cítíte se kvůli sociálním sítím pod tlakem a máte tendence se srovnávat s ostatními?

To ani ne. Spíš mi vadí, že tam automaticky člověk tráví hodně moc času a cítí ten tlak, že by „měl také o sobě dávat vědět, měl by točit instastory“ a podobně. Když Instagram nemám, vyfotím si třeba západ slunce jen tak pro sebe a užívám si to. Ne proto, že to budu někam dávat, aby to všichni viděli.

Setkali jsme se v posilovně. Pracujete na sobě ve fitku proto, že si myslíte, že i váš vzhled může vaši muziku dostat k více lidem, kteří lační i po tom, aby ten jejich interpret vypadal zkrátka dobře?

Ono to teď možná vypadá, že tady úplně dřu. Ale já si sem tam zajdu zacvičit. Chodím hlavně běhat. Že bych se úplně dřel, to ne. A jak jste mluvil o vzhledu, já bych hrozně chtěl, aby to bylo hlavně o té hudbě, což možná zní zase jako klišé. Ale nedřu jen proto, abych vypadal dobře. Spíš jdu běhat, abych měl dobrý pocit, abych se cítil dobře. Spíš duševně, psychicky. Než abych byl nějak „pohlednej“.

Rozhodl jste se po rozchodu mít od vztahů na chvíli absolutní klid, než se do něčeho pustíte a někomu zase otevřete srdce?

Nechávám všemu volný průběh. Teď jsem spokojenej. Žiji těmi svými projekty. A co se týká vztahů, jsem taky spokojenej tak, jak to je. Nechávám ten život jen tak plout.

Jsou pro vás vizuály vašich videoklipů důležité? Muselo se třeba kolikrát něco přetáčet?

Určitě, na videoklipy jsem perfekcionista. Nad klipy mám hodně dohled a hodně do toho mluvím. Většinou si ty náměty píšu sám, vizuální stránka je pro mě důležitá. Když pak zpětně koukám na ten klip, chci mít dobrý pocit. A když na to jednou budou koukat třeba i moje děti, tak ať si neřeknou: „Co to je, ty vole?“ Takže nad tím přemýšlím.

Aby to nebylo jako některé české předrevoluční klipy…

Stalo se mi určitě, že jsem dotáčel záběry. A stalo se dokonce, že jsem nějaké klipy už skryl navždy. (smích) Když jsem točil něco před deseti lety, později jsem usoudil, že to v portfoliu mít nechci. Takže jsem asi dva klipy pohřbil. Určitě se stane, že člověk si po čase řekne, že mohl něco udělat jinak. Ale zase to není takovej „cringe“, abych to všechno mazal. Je to nějaký růst. Chci mít pořád klipy minimálně na stejné úrovni a ideálně ještě lepší.

Instagram nemáte, Spotify určitě ano. Koho poslouchá zpěvák jako vy?

Můj největší možná i vzor, inspirace a člověk, kterého poslouchám od osmnácti let, je Justin Timberlake. Také mám rád Robbieho Williamse, spíš ty staré songy. Queen, 30 Seconds to Mars, Eda Sheerana… Mám moc hrozně rád Eminema, na tom jsem vyrostl, pak ještě kapelu Red Hot Chilli Peppers.

To jsou všechno mužské hlasy.

Z ženských se mi líbí hodně třeba Adele. Ale já nejsem moc náročný posluchač. Když mám náladu, poslechnu si rád cokoliv. Ale třeba v autě, když jedu, tak osmdesát procent času spíš jen tak přemýšlím a mám rád klid. Nejsem typ člověka, co má pořád zapnuté rádio. Na cestách mám rád spíš ticho a zvuky okolního světa. Přemýšlím si, nebo si s někým povídám. Možná protože hodně píšu hudbu, pořád hraji na kytaru a skládám. Pak mám někdy rád klid na svoje myšlenky.

Je pro vás důležité mít svoji sociální bublinu a žít svým způsobem života, abyste mohl umělecky tvořit?

Určitě. Musím říct, že zrovna včera jsem se o tom bavil s kámošem. Dříve jsem byl hrozný extrovert, ale teď postupem času se to mění. Nevím, jestli to je tím, že už jsem starší, nebo proto, že už jsem nějakou dobu v hudební sféře. Už je to dvanáct let. Začínám být introvert s občasným extrovertem. Cítím na sobě, že se měním a nevyhledávám přelidněná místa. Mám rád spíš klid, pár kamarádů, rodinu. Chci psát songy, koncertovat, cestovat. Ale nejsem takový extrovertní exhibicionista, jaký bych možná měl být.

Znervózní vás, když se nehrají vaše písničky v rádiích tolik, jak byste si představoval?

Samozřejmě mě potěší, když mi nějaké rádio hraje můj singl. Ale dneska to je hodně i o tom Spotify, YouTube a koncertech. Takže z toho nejsem nijak nervózní. Když něco nejde podle plánu, tak si vždycky říkám, že je kam růst, prostě je to cesta. A makám, abych zase udělal něco velkého, silného. Ve všem se snažím najít motivaci. A když to nejde, tak si říkám, že zase vyjde něco jiného. Snažím se vidět tu cestu, a ne si říkat „to je konec“. Zase se člověk nenudí. Kdyby všechno šlo jednoduše, tak pak nemám co dělat. Pořád mám tendence někam růst, něco hledat, objevovat nějaké nový cesty. Teď mě zrovna chytly ty reality a rekonstrukce. Celý život je taková cesta.

Zpěvák Pavel Callta a režisér Stanislav Sládeček při natáčení vánočního videoklipu Ulice.

Bude z vás realitní podnikatel?

Já už se tomu věnuji déle, několik let. Ale dělám to spíš tak pro sebe, nikde se s tím nějak nechlubím, je to takový můj…

Finanční polštář?

Ne… Jako samozřejmě, určitě je to výhoda. Určitě jsou peníze důležitý. Ale mě to fakt baví. Já musím dělat věci, které mě baví, protože když mě nebaví, tak nejsem spokojený. A zrovna ty domy mě fascinují. Chodit na různé prohlídky a ptát se, jak to vzniklo, kdy to vzniklo. Historie různých statků a domů mi imponuje.

Co je pro vás v blízkém budoucnu důležité?

Určitě bych chtěl, aby mé páté album bylo silné. Je třeba zprodukovat dobře songy, které mám napsané. Pak bych chtěl být v klidu a bez stresu. Protože ta hudební sféra je občas stresující. Přiznám se, že mívám trému před různými koncerty a veřejnými událostmi. Takže chci být v klidu a vyrovnaný. Abych byl spokojený, celkově se životem. To je pro mě moc důležité. A potom bych byl rád, aby vyšel můj nový stavební projekt, na kterém už několik měsíců pracuji.