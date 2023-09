Pavel Callta přišel o oba rodiče. Promluvil o rakovině maminky i sebevraždě otce

V říjnu 2019 vyšla Pavlovi Calltovi kniha s názvem Moje momenty. Je to autentický deník, který si psal od čtrnácti let. Zaznamenává nejen jeho úspěchy u mladého publika, ale také obtížné chvíle, kterými si prošel. Jeho rodiče se rozvedli, když mu bylo třináct let, a jeho matka, která byla také zpěvačkou, zemřela v sedmačtyřiceti letech na rakovinu.

„Šla na operaci, vypadalo to dobře. Pak šla na chemoterapie a dostala se z toho. Za půl roku ji to ale zase dohnalo. Vytvořilo se tam další ložisko a zjistili, že má tu nemoc pořád. Musela znovu absolvovat kolečko chemoterapií, vozil jsem ji na ně do nemocnice,“ svěřil se zpěvák v pořadu 13. komnata s tím, že jeho maminka začala po řadě chemoterapií inklinovat k alternativním metodám léčby.

„Když měla tu alternativní metodu, tak to pak šlo hodně rychle z kopce. Už pak nemohla být doma, ale v nemocnici, kde se o ni permanentně někdo staral. V té době za ní začala chodit paní, co jí četla z bible. V té době mamka začala věřit na Boha a na víru, která by ji mohla uzdravit,“ prozradil Callta.

Nikdy si prý nepřipouštěl, že by maminka mohla odejít. „Vůbec jsem nebral v potaz, že by mohla umřít. Odmítal jsem to,“ říká s tím, že o maminku bohužel po čtyřech letech boje s vážnou nemocí ve svých dvaadvaceti letech přišel.

Jen dva roky poté ztratil také otce, který si nečekaně vzal život. „Začal být na nervy, dostal se do dluhů, napůjčoval si peníze. Bál se, že jdou po něm mafiáni, obchodoval s Albánií, Itálií, byl paranoidní,“ popisuje zpěvák. Tátovi radil navštívit psychologa a o problémech si popovídat, ten však podobnou pomoc odmítal.

„Neviděl žádné východisko a neviděl ty lidi, co ho mají rádi a jsou tu. Já mu rozumím, někdy člověk zažije takový stav, že mu přijde vše ztracené. Táta to viděl v tom nejextrémnějším případě,“ říká Pavel Callta.

Přiznává, že byl na svého otce poté, co se oběsil, naštvaný. „Trvalo mi nějakou dobu, než jsem to zpracoval. Člověk ale musí přijmout život takový jaký je,“ svěřil se zpěvák a dodal, že ztrátu rodičů řešil i na terapiích, kam pravidelně docházel.

Nějakou dobu se utápěl se ve smutku, ale nakonec se rozhodl vložit své pocity a prožitky do písniček. Tvorba a odborná pomoc mu pomohly vyrovnat se s bolestí.

„Mnoha lidem se zdá, že nemám splín. Mám. Jen se vždy snažím zvednout a jít dál. Po tom, co jsem prožil, vím, že když nejde o život, nejde o nic,“ dodává.

Pavel Callta je muzikant, zpěvák, skladatel, spisovatel a příležitostný herec. Fanoušci ho sledují na YouTube, kde pravidelně vydává nové singly a videoklipy. První singl mu vyšel v roce 2012, má za sebou čtyři autorská alba, z nichž první mu posvětila jako kmotra Lucie Bílá. Spolupracoval na písních například s Evou Burešovou, Leošem Marešem, Martou Jandovou, či Pokáčem.

VIDEO: Pavel Callta - Mami (2004, písnička na památku mamince):