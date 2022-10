Ženy mě inspirují k novým písním a abych byl lepší člověk, říká Pavel Callta

Hudbě jste se začal věnovat už v dětství. Od deseti let hrajete na klavír, na letním táboře jste se naučil hře na kytaru. Od patnácti jste zpíval se swingovým orchestrem v České Lípě, vašem rodném městě. Čím si vás hudba získala?

Vlastně ani nevím, nějak jsem to měl v sobě a vždycky jsem rád zpíval. Dokonce jsem v první třídě vyhrál první místo v pěvecké soutěži se songem Tři čuníci. Asi to jsou geny po dědovi a po mamce, protože děda byl muzikant celou svou duší a mamka byla zpěvačka. V šestnácti jsem napsal svůj první song a tehdy jsem si uvědomil, že to miluju.

Nejlépe se mi píše, když jsem u moře, nebo aspoň u bazénu, je kolem půlnoci, na nebi jsou hvězdy a já pod nimi sedím. Jsem sám, mám klid a skládám.