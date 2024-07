Salma Hayeková, Bella Hadidová i monacký kníže se účastnili OH, nebo skoro

SKOKAN DO VODY JASON STATHAM

Anglický herec Jason Statham jako kluk na dovolené s rodiči v Miami každý den okouzleně pozoroval skokana do vody, jak ladně zaplouvá pod hladinu bazénu. Po návratu do Anglie se 11letý Statham rozhodl, že se stane skokanem do vody a zapsal se do plaveckého oddílu. Později se stal členem britského týmu a deset let závodil. V roce 1985 nastoupil do skokanské školy a jeho snem byla účast na olympijských hrách, píše deník Le Figaro.

O tři roky později se chtěl kvalifikovat na hry v Soulu, ale neuspěl. V roce 1990 závodil na hrách Commonwealthu a o olympijské hry znovu usiloval před těmi v Barceloně v roce 1992.

V roce 2016 pak v rozhovoru s Press Association přiznal, že to, že se nikdy na olympijské hry nedostal, je pro něj dodnes citlivým tématem. Jeho skokanské dovednosti se mu ale jistě velmi hodily při natáčení filmu MEG: Monstrum z hlubin z roku 2018.