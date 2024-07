Z Pavla Callty je statkář. Zpěvák opravil stavení, ukázal fotky a láká hosty

Pavle, jak vás tohle napadlo?

Přiznám se, že o tomhle jsem snil už delší dobu. Když jsem zrekonstruoval společně s kamarádem dva rodinné domy, řekl jsem si, že by mě lákalo něco většího a dlouhodobějšího. Dlouho jsem si přál pořídit si statek a pořádat tam krásné události, jako jsou například svatby a časem třeba i koncerty a další společenské eventy. Navíc miluju Jižní Čechy a Šumavu, tak jsem neváhal.

Jak dlouho trvala rekonstrukce?

Celkově na tom pracuji intenzivně přes tři měsíce. Pomáhá mi můj kamarád Miloš, se kterým už spolupracuji několik let, a pak samozřejmě mnoho dalších lidí, jako zahradní architekti, elektrikáři, vodoinstalatéři, truhláři, malíři, šikovné holky z uklízecí společnosti... A všem jsem moc vděčný za nynější výsledek.

Kde se statek nachází a co u vás najdeme?

Statek Napořád se nachází hodinu a čtyřicet minut od Prahy a čtyřicet minut od Šumavy v klidné obci Marčovice kousek od Volyně. Máme tu devět apartmánů, svatební sál, zázemí pro catering, venkovní bar, wellness a taktéž dětský koutek, aby si maminky mohly užít trochu pohody. Hlavní dominantou je velká uzavřená zahrada a zmiňovaný svatební sál s kachlovým krbem a obloukovými klenbami. Ke statku jsem dostal jako dárek i kočku, kterou jsem pojmenoval Polárka.

Budete stále stíhat i koncerty?

Udělám pro to maximum, protože koncerty a psaní songů je pořád něco, co mě naplňuje. Věřím, že najdu mezi hudbou a statkem balanc. Léto a koncertní sezóna začíná, tak už se těším na hraní a na všechny.

Jak to máte momentálně se vztahy? Váš bratr už má syna, takže je z vás strejda. Co vy a děti?

Jsem momentálně spokojený, mám mraky práce, s někým se poznávám, ale děti ani svatbu zatím neplánuji. Pokud jednou ano, určitě to bude na našem Statku Napořád a snad to bude napořád (smích).

VIDEO: Pavel Callta a Pokáč – Písnička, 36 milionů zhlédnutí: