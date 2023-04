Zpěvák Aaron Carter se utopil ve vaně poté, co si vzal léky na předpis

Šestého listopadu 2022 obdržela policie telefonát od hospodyně Aarona Cartera, která informovala o tom, že zpěvák se zřejmě utopil bez cizího zavinění ve vaně, kde ho ráno našla bez známek života. Na místo byli přesto vysláni také detektivové z oddělení vražd. V domě bylo mnoho léků na předpis a příslušenství k užívání drog.

Nyní se potvrdilo, že zpěvák zemřel nenásilnou smrtí. Utopil se poté, co užil Alprazolam (známý také jako Xanax) a Nadýchal se také difluorethanu, což je chlor-fluorovaný uhlovodík, bezbarvý plyn používaný jako chladivo a hnací plyn do aerosolových sprejů.

Carter se v průběhu let potýkal s problémy se zákonem a několikrát se léčil se závislostmi. S psychickými problémy se zpěvák někdy svěřoval i veřejně. V roce 2019 vystoupil v televizním pořadu The Dockers o zdraví celebrit a ukázal řadu léků na předpis, které podle svých slov užíval poté, co mu byly diagnostikovány četné psychické problémy.

„Oficiální diagnózou je, že trpím mnohočetnou poruchou osobnosti, schizofrenií, také však akutní úzkostí a navíc jsem i maniodepresivní,“ řekl tehdy.

Koroneři odvážejí tělo zpěváka Aarona Cartera z jeho domu (6. listopadu 2022).

Svěřil se také s tím, že užívá mnoho léků, mezi nimi například Xanax, Omeprazol a Hydroxyzin. „Toto je moje současná denní realita. Nemám co skrývat,“ prohlašoval Carter a ukázal divákům tašku plnou krabiček s léky.

V minulosti užíval zpěvák kromě kokainu také heroin. Hudebník se několikrát sám přihlásil na léčbu závislosti ve snaze získat zpět svého syna Prince, kterého mu odebraly úřady. To se mu však nikdy nepodařilo.

V jednom ze svých posledních rozhovorů se Aaron Carter svěřil s tím, že chce být momentálně sám bez matky svého syna Melanie Martinové, soustředit se sám na sebe a své psychické zdraví a bojovat naplno o to, aby mohl být konečně zase se svým dítětem.

Aaron Carter vydal své debutové album v roce 1997, když mu bylo pouhých devět let, a stal se dětskou popovou hvězdou. Vystupoval také jako předskokan Britney Spearsové.

Aaron Carter byl kdysi velice úspěšným dětským zpěvákem (1999).

Později se ve své hudební kariéře začal věnovat rapu. Objevil se také v rodinné reality show House of Carters, v seriálech Sedmé nebe, Sabrina – mladá čarodějnice či ve filmech Tlustý Albert, Supercross a Popstar. Nazpíval rovněž písničky do filmů Deník princezny a Pokémon: První film.

Se svým starším a slavnějším bratrem Nickem, členem skupiny Backstreet Boys, měl v posledních letech složitý vztah. Před třemi lety mu vyhrožoval, že sprovodí ze světa jeho těhotnou manželku. Nick Carter na něj tehdy podal trestní oznámení a zažádal o to, aby se k němu a jeho rodině nemohl mladší bratr až do odvolání přiblížit. Soud zpěvákovi v jeho požadavku vyhověl.

Aaronovi příbuzní v roce 2019 opakovaně volali na tísňovou linku, protože se obávali, že chce zpěvák spáchat sebevraždu. Rodina tehdy varovala, že si Carter oblíbil zbraně a může být nebezpečný sobě i lidem ve svém okolí.

Před jedenácti lety zemřela za nevyjasněných okolností v pětadvaceti letech také Aaronova sestra Leslie Carterová. „Naše rodina truchlí. Ztráta naší milované sestry, dcery a vnučky se nás hluboce dotýká. Žádáme proto o maximální soukromí,“ napsala tehdy rodina. Zpěvačka tu po sobě zanechala tehdy tříletou dceru Alyssu Jane. Zahraniční média psala o předávkování.

VIDEO: Aaron Carter v živém vysílání den před svou smrtí (5. 11. 2022):