Armáda dostane rozpočet, který si zaslouží, slíbil Babiš. KSČM navzdory

„Pevně věřím, že debaty ohledně naší armády končí a že dostane rozpočet, který si zaslouží, protože my armádu potřebujeme,“ vzkázal premiér Andrej Babiš v neděli večer prostřednictvím sociálních sítí.

Armáda podle jeho slov potřebuje moderní výbavu. „Naše armáda nám vždycky pomohla, když byly povodně, teď s chytrou karanténou,“ upozornil.

S podmínkou na snížení výdajů na obranu přišli komunisté. Jinak by prý nemuseli podpořit vládní návrh státního rozpočtu pro příští rok.

Proti takovým úvahám se postavil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Podle něj se nemůže opakovat historie, kdy armáda pomáhala v každé krizi a současně byla první, komu se v čase škrtů krátí rozpočet.

Náčelník Generálního štábu Aleš Opata v nebývalém tiskovém prohlášení označil snahy o snížení obranných výdajů za „přímý útok na bezpečnost země“.

Podle několika zdrojů měly požadované škrty dosáhnout až 10 miliard korun. Na letošní rok ministerstvo dostalo 75,5 miliardy korun, kvůli koronavirové krizi nakonec souhlasilo s navrácením 2,9 miliardy korun do státní kasy.

V příštím roce by mělo ministerstvo obrany hospodařit s rozpočtem 85,4 miliardy korun. To je oproti letošnímu roku výrazný nárůst a výdaje na příští rok by měly představovat 1,46 procenta HDP.

Podle bývalého náčelníka Generálního štábu a někdejšího šéfa Vojenského výboru NATO Petra Pavla je rozpočet na obranu jako domino. „Většina položek je navzájem provázaná. Technika, budovy, náhradní díly, servis, lidé, výcvik, to vše spolu souvisí a jedno bez druhého nedává smysl,“ uvedl. Česká republika má podle něj za dlouhé roky nezájmu co dohánět. „Nepromyšlený zásah může narušit obranyschopnost ČR,“ dodal.



O možných úsporných opatřeních vzhledem ke koronavirové krizi uvažoval na jaře i sám Babiš. Tehdy několikrát zmínil například oddálení zakázky na nákup bojových vozidel pěchoty (BVP) za 53 miliard. Nakonec ale investice do obrany podpořil.

Proti možným škrtům v obranném rozpočtu se na jaře postavila také řada expertů, ale i poslanci sněmovního výboru pro obranu a také Senát. Ten tehdy přijal jednomyslně usnesení, že by Česká republika kvůli koronavirové krizi neměla ustoupit od investic do své obrany a případným změnám v plánovaném vyzbrojování musí předcházet důkladná analýza.