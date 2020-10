Nemáte rozpočet ani plán, je to nezodpovědné, vytkl Schillerové Hampl

Ekonom Mojmír Hampl v pořadu Partie na CNN Prima NEWS (25. října 2020)

„Bavíme se o slově rozpočet a já se obávám, že už žádný rozpočet nemáme. Rozpočet je nějaká rozumná přiměřená úvaha o tom, jaké budu mít příjmy a výdaje. To platí pro rodinu, platí to i pro stát. Tuhle rozumnou úvahu o budoucnosti už nemáme,“ řekl v pořadu Hampl, který je zároveň jedním ze zakladatelů občanské iniciativy KoroNERV-20. Ta reaguje na ekonomické a sociální dopady krize související s pandemií koronaviru. Návrh státního rozpočtu na příští rok počítá se schodkem 320 miliard korun.



„Nesmíme obětovat budoucnost země a veřejných financí v boji s jednou nemocí,“ řekl. Dodal, že státní rozpočet prakticky neexistuje a je to obrovská rána pro ekonomiku, protože neexistuje žádný konkrétní plán do budoucna podložený existujícími daty a čísly.

Ministryně financí Schillerové se hájila, že se s daty pracuje dostatečně. „Mluví z vás neinformovanost, já vám informace ráda poskytnu,“ zareagovala Schillerová na Hamplovy výtky. Zmínila, že během jednání požadovala uspokojivá a podložená vysvětlení ke každému ekonomickému opatření a těch se jí dostalo. Do budoucna také nepočítá se zvyšováním daní nebo úplným lockdownem.



Předseda Pirátů Ivan Bartoš souhlasil s ekonomem v tom, že by měl existovat roční ekonomický výhled a predikce fakticky podložených výsledků ekonomických vládních opatření.

Podle Schillerové hraje však velkou roli nejistota vývoje pandemie. Zdůraznila, že s nejistým chováním viru úzce souvisí ekonomická nejistota, která jí během léta bránila v rozhodování ohledně plánů na státní rozpočet a zacházení s veřejnými financemi.

„Paní ministryně připomíná člověka, který stojí a čeká, jak to nakonec dopadne. Přemýšlí, jak zaplatit ten výsledek, a dopředu není vůbec schopná odhadnout, jaký bude. Což je pro mě ta nejsmutnější ztráta z posledních měsíců,“ pustil se do Schillerové Hampl. „Ministerstvo financí oznámilo, že makroekonomickou predikci a fiskální výhled odkládá z listopadu na leden. To znamená, že lodi, která je v bouři, ještě vypnulo kompas,“ dodal.



Schillerová Hamplovu kritiku odmítla. „Makroekonomickou predikci jsem odmítla udělat už v létě. To není nic nového. Jestliže máte tak obrovskou míru nejistoty a nevíte, jestli budou plošná opatření pokračovat, tak co chcete predikovat?,“ řekla ministryně.



Prymulova kauza a nový ministr zdravotnictví

V diskuzi se řeč stočila i k čerstvé kauze ministra zdravotnictví Romana Prymuly, který před několika dny sám porušil vládní nařízení a v současné době čelí odvolání z funkce. Všichni hosté pořadu se shodli na tom, že je Prymulovo odvolání vhodné, protože svým jednáním podryl důvěryhodnost svého úřadu i samotné vlády.

„Moc opatření už vymyslet vláda nemůže, a proto je naprosto klíčová důvěra v opatření a ministra, který je předkládá,“ prohlásil Bartoš k otázce Prymulova odstoupení a jeho nového nástupce. Zároveň by podle všech měl Prymula podat vysvětlení svého jednání.

Hampl mimo jiné poukázal i na další kauzy, které se během uplynulých týdnů řešily, jako třeba předávání státních vyznamenání nebo Babišovu neochotu nastoupit do karantény. „S epidemií covidu se rozšířila i epidemie papaláštví,“ dodal na adresu současné politické situace.