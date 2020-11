Zajistěte peníze na pásové obrněnce, žádá vládu výbor pro obranu

Sněmovní výbor pro obranu se ve středu postavil za dokončení nákupu 210 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP).



Největší zbrojní zakázku dosavadní historie za více než 50 miliard korun totiž ohrožují kromě pandemie koronaviru také snahy komunistických poslanců o snížení výdajů na obranu o 10 miliard. KSČM tím podmiňuje podporu státnímu rozpočtu při hlasování.

Kvůli šíření covidu-19 v uplynulých týdnech muselo ministerstvo obrany odložit plánované důkladné testování nabízených obrněnců od tří výrobců a projekt se tak opět zdrží minimálně o několik měsíců.

„Jsme svědky neustálého posouvání a oddalování,“ konstatovala předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová (ODS) s tím, že výbor by měl přimět vládu, aby projekt dotáhla do konce.

Ministerstvo obrany chtělo původně dodavatele vybrat do konce roku. Teď počítá s podpisem smlouvy do června příštího roku. Nový termín testování obrněnců byl předběžně určen na konec ledna a únor.

Výbor tak dnes přijal jednomyslné usnesení, podle něhož má nákup BVP pro Českou republiku zásadní bezpečnostní i ekonomický význam. A díky zapojení českého obranného průmyslu do výroby a servisu také vliv na vytvoření pracovních míst.

Poslanci projekt označili za jeden ze stěžejních programů modernizace české armády a významné zpoždění, které nabírá, bude mít negativní vliv na zajištění obranyschopnosti země.

„Je proto žádoucí co nejdříve dokončit proces výběru dodavatele,“ shodli se. Vládu a ministerstvo obrany výbor žádá, aby stanovily pevný a realistický harmonogram nákupu včetně plateb v jednotlivých letech a garantovaly dostatečné finanční prostředky na nákup.



Ve hře může být i nákup vláda-vláda

Zároveň by podle výboru měly vláda s ministerstvem zvážit všechny možné alternativní varianty na pořízení pásových obrněnců včetně možného nákupu na základě mezivládní dohody jako u jiných projektů. Například nákup amerických vrtulníků.



Ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO) na jednání výboru uvedl, že pokud nebyl schválen rozpočet ministerstva obrany podle vládního návrhu, bude nákup ohrožen.



Poukázal tak na požadavek komunistů, kteří chtějí armádě vzít příští rok deset miliard korun. Náčelník generálního štábu Aleš Opata pak varoval, že bez nových BVP ztratí bojeschopnost jedna z klíčových jednotek armáda - 7. mechanizovaná brigáda, která má být primárně vozidly přezbrojena a v rámci českého slibu spojencům v NATO má v polovině roku 2026 zastávat roli moderní brigády těžkého typu.

O zakázku, která má podle náměstka ministra obrany pro akvizice Lubora Koudelky stát maximálně 51,7 miliardy korun včetně DPH, se v poslední fázi ucházejí tři výrobci. Britsko-švédský BAE Systems/Hägglunds AB s vozidlem CV90, americký General Dynamics European Land Systems (GDELS) s obrněncem Ascod a německý koncern Rheinmetall Landsysteme s vozidlem Lynx. Ze soutěže odstoupilo německé konsorcium PSM s obrněncem Puma.

Obrana přitom nepočítá s variantou, že by k nákupu obrněnců nedošlo. Podle ministra Metnara by se zakázkou kvůli změnám v harmonogramu dodávek měla brzy znovu zabývat vláda a poté ministerstvo vyzve dodavatele, aby předložili své finální nabídky.

Kvůli zmírnění ekonomických následků pandemie koronaviru totiž na jaře ministerstvo obeslalo výrobce, že chce dodávky vozidel rozložit do delšího časového období, než původně plánovalo a s tím i platby za ně.

Dodávky a platby měly podle původního předpokladu skončit v roce 2026. Nově by ale armáda měla přebírat vozidla až do roku 2027 a ministerstvo za ně platit až do roku 2028.