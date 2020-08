Babiš a Hamáček poví, jaké mají lidé nově platit daně i co dostanou důchodci

Na tom, že zruší zdanění superhrubé mzdy, se obě strany dohodly ve vládním programovém prohlášení. „Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 procent z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 procent z hrubé mzdy,“ napsaly hnutí ANO a ČSSD do programového prohlášení menšinové koaliční vlády.

Podle nedávného vyjádření Hamáčka a ministryně financí Aleny Schillerová by nově lidé s nižšími a středními příjmy odváděli 15 procent daně z hrubé mzdy. Zaměstnanec s platem třicet tisíc hrubého by tak měsíčně na daních ušetřil zhruba tisíc pět set korun.

A diskuse byla o tom, jaká bude hranice příjmu, nad níž by byla sazba daně vyšší než 15 procent. Hamáček říkal, že sazby daně z příjmu budou dvě nebo tři, Schillerová hovořila o dvou.



Babiš a Hamáček představí také výsledek jednání vládní koalice o výši takzvaného „rouškovného“, jak mimořádný příspěvek pro důchodce nazvala ministryně práce a sociálních věcí a místopředsedkyně ČSSD Jana Maláčová.

Maláčová přišla s tím, že „rouškovné“ by mohlo být ve výši 6 tisíc korun a o částce pět nebo šest tisíc korun hovořil i premiér Babiš.¨

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová ale namítla, že by to pro stát bylo příliš drahé a jako přijatelnou variantu označila mimořádný jednorázový příspěvek ve výši 4 tisíce korun. Stálo by to ročně celkem 12 miliard korun, zatímco příspěvek 6 tisíc korun pro každého důchodce by vyšel celkově na 18 miliard korun.„Já se jako ministryně financí především musím chovat rozpočtově odpovědně,“ řekla Schillerová.