Není to jen líbivé předvolební opatření, hájí Maláčová příspěvek důchodcům

Konečná pětitisícová částka ze státních peněz nakonec vezme 15 miliard korun. Vláda také rozhodla o formě jednorázového příspěvku. „Není to žádná korupce, žádný úplatek, nemá to nic společného s volbami,“ připomněl premiér Andrej Babiš podzimní krajské a senátní volby.

Reagoval tím na kritiku příspěvku, zejména ze strany opozičních stran. Ty zajímalo, kde na něj vládní koalice vezme peníze. „V tuto chvíli je prostor ve státním rozpočtu, v rezervě zhruba 100 miliard korun. Také by se mělo šetřit na provozu, úřednících a zbytných agendách,“ řekla Maláčová. Premiér Babiš v této otázce v pátek připustil, že bude potřeba se dočasně zadlužit.

Ministryně práce se kvůli „rouškovnému“ stala hlavním terčem. Stejně jako premiér odmítla, že by podpora pro důchodce byla cílenou akcí před volbami a populistické gesto. „Do kteréhokoliv pořadu kvůli tomu jdu, tam jsem předmětem útoků a obviňování z populismu. Asi bych to nepodstupovala jen kvůli líbivému opatření,“ ohradila se v debatě na CNN Prima News.

O situaci však podle serveru Aktuálně.cz žertovala na předvolebním mítinku kandidáta do Senátu Michala Šmardy, když prohodila, že „co se nedá lidem, to se rozkrade“. Maláčová se hájila, že pouze použila slova lidí, se kterými mluví při návštěvách regionů.

„Říkají mi, dejte to do lidí, jinak to půjde nadnárodním korporacím, které to vyvedou z České republiky. Takže jsem žertem řekla tuhle repliku, ale pochopí ji jen ti, kteří znají kontext,“ vysvětlovala. Zdůraznila nutnost důchodové reformy, která by podle ní zajistila starým lidem důstojný život.

Jana Maláčová @JMalacova Dnes oznámili @jhamacek a @AndrejBabis koaliční shodu na prosincovém příspěvku k důchodům ve výši 5 000 Kč. OSVČ, ošetřovné, #Antivirus...Stáli jsme po boku všech. Důchodci jsou ale další skupina, na kterou nesmíme zapomenout. Jsem ráda, že v tomhle jsme zajedno. oblíbit odpovědět

Původně navrhovaná výše příspěvku 6 000 korun podle ministryně vznikla z analýz během nouzového stavu na jaře. „Zjistili jsme od lidí, že za méně než pětistovku denně se nedá vyžít. Z toho se pak odvíjela veškerá státní pomoc, pro OSVČ či ošetřovné. Tady jsme to vynásobili dvanácti i kvůli možnosti, že by se ta podpora vyplácela postupně, 500 korun měsíčně,“ popsala Maláčová.

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová jako přijatelnou variantu označila mimořádný jednorázový příspěvek ve výši čtyři tisíce korun. Namítala, že 6 000 pro každého by pro stát bylo příliš drahé.