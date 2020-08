Maláčová navrhne „rouškovné“, jednorázový příspěvek důchodcům 6 000 korun

„Já v pondělí předložím návrh na jednorázový mimořádný důchodový bonus ve výši 6 000 korun. My tomu říkáme rouškovné a pevně doufám, že se nám to podaří schválit,“ řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Rouškovné by se podle ní mělo vyplácet ještě letos před Vánocemi.



Babiš uvedl, že příspěvek by důchodci mohli dostat příští rok nebo možná ještě letos. Právu řekl, že v pondělí se na tom chce domluvit s předsedou ČSSD a ministrem vnitra Janem Hamáčkem a pak to společně oznámí. Hamáček Nově řekl, že vyplatit příspěvek jednorázově je jednodušší.

Koalice se na příspěvku shodne, koalice ho kritizuje

„Na jednorázovém letošním příspěvku pro seniory je v koalici shoda. O jeho výši se budeme bavit v následujících týdnech,“ uvedla pro televizi ministryně financí Alena Schillerová. Serveru Blesk.cz Schillerová v tomto týdnu řekla, že chce důchodcům dát letos navíc k důchodům jednorázovou platbu přes 1 000 korun.



Poslankyně opozičních Pirátů Olga Richterová v sobotu v televizi Prima řekla, že kvůli jednorázovému příspěvku mohou někteří senioři ztratit nárok na příspěvek na bydlení na tři měsíce. Podle dalších zástupců opozice se členové vlády předhánějí v uplácení a rozdávání předvolebních pozorností. Upozornili také, že vláda neříká, kde na mimořádný příspěvek pro důchodce vezme peníze.

Babiš nejprve koncem července navrhl změnu valorizace, tedy zákonného navýšení měsíční částky důchodů, od ledna 2021 ze zhruba 840 na 900 Kč. ČSSD pak navrhla zvýšení valorizace až o 400 Kč. Babiš následně prohlásil, že by valorizace mohla vzrůst až o 500 Kč. Průměrný starobní důchod byl koncem března 14 397 Kč.

Další peníze pro města a obce nebudou

Vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová odmítá požadavek Svazu měst a obcí ČR na dalších 13 miliard korun na pokrytí výpadků daňových příjmů v souvislosti s koronavirem. Zhruba 13,4 miliardy korun, které obce dosud od státu dostaly, podle svazu nestačí. Ministryně nyní ale s dalšími penězi pro samosprávy nepočítá.



„Já rozhodně v tuto chvíli nevidím důvod, protože kompenzační bonus, my to máme spočítáno přesně, znamenal propad 5,5 miliardy (korun). Poslali jsme 13,4 miliardy,“ řekla v České televizi Schillerová. „Čili já myslím, že obce musí zapojit rezervy, které mají díky bezprecedentnímu výběru daní, které probíhalo v posledních letech,“ doplnila.