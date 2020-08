Jednání o zrušení superhrubé mzdy. Kompromis mají najít Schillerová a Hamáček

„Zrušíme superhrubou mzdu u daně z příjmů fyzických osob a navrhneme novou sníženou sazbu 19 % z hrubé mzdy. Stávající solidární zvýšení daně zachováme zavedením sazby 23 % z hrubé mzdy,“ napsaly hnutí ANO a ČSSD do programového prohlášení menšinové koaliční vlády.

Jenže premiér a lídr ANO Andrej Babiš na počátku srpna, ještě těsně před tím, než zamířil na dovolenou do Řecka, nastínil jiný plán. „Je potřeba snížit daňové zatížení zaměstnanců. Bylo by dobré vrátit se na 15 procent, co slibovala ODS,“ uvedl Babiš. Zaměstnanec s platem třicet tisíc hrubého by tak měsíčně na daních ušetřil zhruba 1 500 korun.

Tím by sice v peněženkách lidem zůstalo více peněz, ale sociální demokraté ihned reagovali, že by to znamenalo roční výpadek příjmů státního rozpočtu ve výši zhruba 90 miliard korun, který by bylo potřeba nahradit jinak.

„Patnáct procent je podle mě nerealistických z důvodu obrovského výpadku příjmu státního rozpočtu,“ řekl Hamáček. „Superhrubou mzdu chceme zrušit, ale zároveň musí být vyřešena příjmová strana státního rozpočtu. Sektorová daň například pro banky může být takovým řešením,“ uvedl šéf ČSSD.



Návrh bankovní daně představila ČSSD loni v květnu, podle tehdejších představ strany měla mít podobu odvodu z aktiv. Sazba by vzrůstala progresivně od 0,05 procenta do 0,3 procenta a podle odhadů ČSSD by přinesla do rozpočtu až 14 miliard korun ročně. Proti zavedení bankovní daně je ale hnutí ANO.



„Máme nějakých pět šest variant zrušení superhrubé mzdy, ale jsou neveřejné. Nejprve je třeba najít shodu v rámci koaliční vlády,“ řekla minulý týden Schillerová.



Danění superhrubé mzdy prosadila v roce 2008 pravicová koaliční vláda Mirka Topolánka z ODS, když byl ministrem financí Miroslav Kalousek, když byl ještě v KDU-ČSL. Nyní je šéfem poslaneckého klubu TOP 09.