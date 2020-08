Koalice bude jednat o zvýšení důchodů a rouškovném 6 tisíc pro penzisty

„Chceme splnit slib, že průměrný důchod bude vyšší než 15 tisíc korun. Příští rok bychom se měli dostat na 15 351 korun. A k zákonné valorizaci, která bude 855 korun, uvažujeme o jednorázovém příspěvku ve výši pět nebo šest tisíc korun. Ten dáme buď příští, nebo možná ještě letošní rok,“ řekl Babiš v rozhovoru pro sobotní Právo.



„Já v pondělí předložím návrh na jednorázový mimořádný důchodový bonus ve výši 6 000 korun. My tomu říkáme rouškovné a pevně doufám, že se nám to podaří schválit,“ řekla Maláčová v Otázkách Václava Moravce v České televizi. Rouškovné by se podle ní mělo vyplácet ještě letos před Vánoci.



Maláčová je otevřená možnosti příspěvek rozdělit do celého roku na 12 pětisetkorunových částek. Podle ministryně financí Jany Schillerové by šestitisícová částka nebyla únosná pro státní rozpočet. Podle propočtu ministerstva financí by příspěvek 6 000 korun přišel státní pokladnu na 18 miliard Kč.



Pokud projde šestitisícové rouškovné, nebude podle ní vláda navyšovat řádnou penzi výše než nad rámec toho, co vyplývá ze zákona, tedy o 840 korun.



Opoziční strany plán vlády s „rouškovným“ kritizují. Považují ho za pokus o uplácení voličů kvůli tomu, že začátkem října budou krajské a senátní volby.

Maláčová bude také jednat s ministryní financí za ANO Alenou Schillerovou a místopředsedou vlády Karlem Havlíčkem o dalším nastavení podpory zaměstnavatelům na udržení pracovních míst, o trvalém kurzarbeitu. Ten by měl nahradit program Antivirus, který má skončit na konci srpna. Koalice nyní řeší, zda Antivirus prodlouží o dva měsíce, či až do konce roku.