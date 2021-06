Zemanovi jsou odporní lidé měnící pohlaví, chtěl by protest heterosexuálů

Pro obří demonstraci heterosexuálů, na níž by přišly miliony lidí, by byl prezident Miloš Zeman. V debatě v televizích Prima a CNN Prima News mluvil o tom, že jsou mu odporní lidé, kteří si mění pohlaví. „Dovedu pochopit homosexuály, lesbičky a tak dále. Ale víte, koho vůbec nechápu? To jsou ti transgender,“ prohlásil Zeman.